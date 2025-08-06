Na zes jaar bij Soudal Quick-Step sluit Remco Evenepoel zich voor het seizoen 2026 aan bij Red Bull - BORA - hansgrohe . De tweevoudig Olympisch kampioen heeft ook de Vuelta a España van 2022 gewonnen en verschillende andere grote wedstrijden in het blauw-wit van de Belgische ploeg, waaronder twee edities van Luik-Bastenaken-Luik twee keer (2022 & 2023) en Clásica de San Sebastián drie keer (2019, 2022, 2023).

"Remco staat voor ambitie. Hij wil niet alleen rijden - hij wil het wielrennen vormgeven," zei Ralph Denk, Red Bull - BORA - hansgrohe CEO. "Hij brengt niet alleen uitzonderlijk atletisch talent mee, maar ook een opmerkelijke mentaliteit. Zijn vastberadenheid, professionalisme en niet aflatende wil om te slagen zijn echt inspirerend."

De komst van Evenepoel markeert een belangrijke stap in de voortdurende evolutie van Red Bull - BORA - hansgrohe als Grand Tour-kandidaat. Met de komst van Evenepoel volgend seizoen bouwt Red Bull - BORA - hansgrohe aan een Tourploeg die de komende jaren een geduchte concurrent zal zijn.

Voor de Belg betekent de overstap een nieuwe start na een moeilijk seizoen 2025, met blessureleed en een vroegtijdig vertrek uit de Tour de France. Hij won de etappe 5 tijdrit rond Caen, maar leek niet op volle sterkte toen de wedstrijd de bergen inging. Na het verlaten van de wedstrijd onthulde Evenepoel via sociale media dat hij zich gehaast had om op tijd fit te zijn voor de Tour en reed met een gebroken rib.

De 2025 Tour de France campagne van Red Bull - BORA - hansgrohe was veelbelovend, met Florian Lipowitz die een doorbraakprestatie leverde tijdens zijn Tourdebuut, derde werd in het algemeen klassement en de witte trui won als beste jonge renner, een opvallende prestatie.

Lipowitz zorgde voor het beste Tourresultaat ooit van Red Bull - BORA - hansgrohe en maakte een einde aan de bijna twee decennia durende droogte van het Duitse podium. Lipowitz begon de wedstrijd in een ondersteunende rol voor Primož Roglič , die uiteindelijk achtste werd, terwijl de consistentie en vorm van de jonge renner hem naar de onverwachte status van ploegleider tilden.

De komst van Evenepoel naar Red Bull - BORA - hansgrohe is een duidelijk teken dat de ploeg op weg is om een van de meest aantrekkelijke krachten op het internationale wielerpodium te worden in de komende jaren.