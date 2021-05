Resident Evil Village zit vol met interessante personages, maar de ‘Village’ is praktisch een eigen personage op zichzelf. Voor een klein dorpje zit het vol met geheimen . Elk huis heeft meerdere vergrendelde toegangswegen en elke kamer zit vol met kostbare items die goed verstopt zitten.

De achtste game uit de Resident Evil-serie kan zowel een droom als een nachtmerrie zijn voor gamers die elke item willen verzamelen. Maar de handdoek nog niet in de ring! Wij geven je de locaties voor belangrijke sloten en bollen voor het labyrintspel die je wil hebben!

Hier kan je de codes vinden

De eerste code vind je in de schuur © Capcom

De eerste code kan je vinden in het schuurtje met gereedschap die zich achter de poort met het bordje “don’t enter” bevindt. Dit gebied is pas toegankelijk als je uit het kasteel van Lady Dimitrescu bent ontsnapt en je onder de tractor bent gekropen. Vanuit het schuurtje moet je naar buiten kijken en als je goed oplet, zie je de nummers 07-04-08 . Niet te hard schrikken van de 'jump scare' die komen gaat. Open de kluis voor een zeer belangrijk voorwerp!

De locatie van de code bij Beneviento © Capcom

De tweede code bevindt zich in de creepy kelder van het huis van Donna Beneviento en haar enge handpop. De speler zit vast in die enge kamer totdat je het slot kan kraken. Om de code te achterhalen, moet je de trouwring van de mannequin verwijderen en het bloed afwassen onder de kraan. Als je daarna de ring inspecteert, zie je de nummers 05-29-11 . We zullen niks verklappen, maar misschien kan je beter in die eerste kamer blijven.

De locatie van de derde code! © Capcom

De derde en laatste code is volledig optioneel. Nadat je van Kasteel Dimitrescu terugkomt, geeft The Duke jou de locatie van verschillende kostbaarheden op de kaart. Om de Maestro Collectie te krijgen, moet je eerst Luthier’s Key zien te vinden om in het huis te komen. Op een verjaardagsposter staat de code 27-09-17 . Open de kast en je vindt een waardevol standbeeldje en een Extended Magazine voor de sniper.

Zo open je de vier doolhoven

Labyrint één in Resident Evil Village © Capcom

De eerste bol voor het eerste labyrint bevindt zich in een kleine kamer op de tweede verdieping van de operavleugel van Kasteel Dimitrescu . Nadat je de Flower Swords-bol hebt gevonden, ga je terug naar The Duke en stop je de bol in het labyrint naast de typemachine.

Labyrint twee in Resident Evil Village © Capcom

Bij het verlaten van het Beneviento huis kun je de tweede bol vinden naast het huis van de tuinman . Naast een boom staat een klein kistje die je moet openen om de Sun and Moon-bol te vinden. Hierna ga je naar het Beneviento tuinhuisje om het labyrint te openen.

Labyrint 3 in Resident Evil Village © Capcom

De derde bol ligt verderop bij de molen . Nadat je Moreau hebt verslagen, neem het optionele pad de berg op om een brug te vinden die naar een klein altaar leidt. Haal de Mermaid-bol van het altaar en ga terug naar de molen om het labyrint te activeren.

Labyrint 4 in Resident Evil Village © Capcom

De laatste bol moet je zelf maken in de fabriek van Heisenberg . Om de mal te vinden van de Iron Horse-bol moet je door de gang gaan met de gigantische messen aan het plafond totdat je een kar vindt die een opening in de muur verbergt. Als je de mal hebt gevonden, moet je naar de metaalgieterij gaan om de bol te smeden. Daarna ga je met de lift terug naar B4 en activeer je het labyrint tegenover The Duke.