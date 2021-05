is sinds vandaag nog legendarischer dan ze al was. Ze springt van 18 meter boven de Lostock Dam in New South Wales. En dat doet ze niet zomaar... Maar vanuit een bewegende luchtballon!

Deze droomduik betekende veel plannen, de juiste locatie bepalen en rekening houden met het weer. Een maximum windsnelheid van 5 km/u was de maximale limiet voordat de ballon te onvoorspelbaar zou worden om uit te duiken. Uiteindelijk was het moment daar en steeg de ballon met Rhiannan op boven de Lostock Dam.

