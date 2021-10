is de nieuwste extreme sportgame van ontwikkelaar Ubisoft. Het spel wordt gezien als de opvolger van Steep en bevat vijf sporten: mountain biken, skiën, snowboarden, wingsuitvliegen en raket wingsuitvliegen. In totaal kun je het per potje tegen meer dan vijftig andere spelers opnemen in verschillende competitieve modi. Naast snelheid draait het in Riders Republic ook om behendigheid en het maken van de vetste trucjes.