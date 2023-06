Als je de Formule 1 een beetje volgt, heb je de term ‘ windtunnel ’ vast wel eens voorbij horen komen. En met goede reden: een windtunnel is een handig, nee, essentieel instrument om de auto te ontwikkelen. Maar wat is het nu eigenlijk, en hoe kunnen teams zoals Red Bull Racing en AlphaTauri de windtunnel benutten om de auto vorm te geven? Het antwoord op dit soort vragen – en meer – zal je omver blazen.

01 Wat is een windtunnel?

Een windtunnel is een ruimte waar bestudeerd kan worden hoe de wind langs een (stilstaand) object blaast. Het concept slaat in eerste instantie aan in de luchtvaart, maar halverwege de zestiger jaren ontdekt ook de Formule 1 de voordelen ervan. Geen wonder dat F1-auto’s een soort omgekeerde vliegtuigen zijn; in plaats van ‘lift’, om op te stijgen, genereren zij zo veel mogelijk neerwaartse druk om aan de weg te blijven plakken. Tegelijkertijd moet er minimale ' drag ' zijn, zodat er geen onzichtbare parachute achter de auto hangt die de topsnelheid beperkt.

Verf wordt gebruikt om te kijken hoe de lucht langs de auto stroomt © Getty Images / Red Bull Content Pool

02 Hoe werkt een windtunnel?

Er zijn verschillende smaken als het aankomt op windtunnels. Die in de Formule 1 zijn afgesloten om zo nauwkeurig en betrouwbaar mogelijke resultaten te produceren. Een enorme ventilator wekt de luchtstromen op. De auto (een schaalmodel) staat precies in het midden van de ruimte op een lopende band , die dezelfde snelheid aanhoudt als de geblazen lucht. Die lopende band mag niet ontbreken, bewegende wielen kunnen afhankelijk van de snelheid flink wat turbulentie opgooien. Daar moet je wel rekening mee houden, anders kun je er behoorlijk naast zitten met je data. Met behulp van computers, camera’s en lasers onderzoekt een team van specialisten de geteste onderdelen.

03 Waarom worden windtunnels gebruikt in F1?

Dankzij geavanceerde computers en Computational Fluid Dynamics (CFD) kunnen F1-teams steeds beter simuleren hoe de lucht over het oppervlak van de auto stroomt. Toch is er nog steeds plek voor windtunnels. Tegenwoordig hebben ze vooral een controlerende functie. In de windtunnel stellen de aerodynamicisten ideeën, onderdelen en upgrades op de proef om te checken of deze ook in de werkelijkheid naar behoren werken. Het schaalmodel is daarom bijvoorbeeld voorzien van talloze sensoren. Als er geen problemen worden ontdekt haalt men de boel naar het circuit.

Adrian Newey weet alles van windtunnels © Getty Images / Red Bull Content Pool

04 Hoe mogen F1-teams de windtunnel gebruiken?

Het is niet zo dat F1-teams naar hartelust met de windtunnel aan de slag mogen. Er zijn sinds 2021 regels die bepalen hoeveel tijd een F1-team in de windtunnel mag doorbrengen. De klassering van het team in het voorgaande seizoen bepaalt het percentage. De kampioen heeft het met 70 procent te doen, de laagste geklasseerde krijgt 115 procent . Dit vertaalt zich in honderden extra windtunnelruns per jaar. Dit moet helpen het evenwicht te herstellen door teams dichter bij elkaar te brengen.

Een team mag maar één windtunnel tegelijk in gebruik hebben. Het schaalmodel dat erin staat, is maximaal 60 procent van het formaat van een echte F1-auto. De windsnelheid is tenslotte beperkt tot 180 km/u. Dit alles maakt het des te belangrijker dat een team de windtunnelmomenten goed gebruikt. Het gaat immers om kostbare tijd.

Windtunnel Milton Keynes © GEPA pictures / Red Bull Content Pool De fabriek © GEPA pictures / Red Bull Content Pool De fabriek © GEPA pictures / Red Bull Content Pool

05 Waar staat de windtunnel van Red Bull?

De windtunnel van Red Bull staat niet op de thuisbasis in Milton Keynes. Het team gebruikt de oudste windtunnel in de Formule 1 voor de ontwikkeling van haar auto’s. Deze staat in Bedford en is gebaseerd op een onderzoeksfaciliteit van de Royal Aircraft Establishment (RAE) uit de jaren vijftig. Ook Scuderia AlphaTauri gebruikt deze windtunnel. Momenteel is een nieuwe windtunnel in ontwikkeling die wel op de campus staat. Dit was een van de laatste investeringen in het team van Dietrich Mateschitz voor zijn dood