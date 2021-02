Als kers op de taart organiseert Red Bull in samenwerking met Ubisoft en Kayzr op zaterdag 27 februari om 19:00 uur het eerste Roller Champions van Nederland. Heb je een code weten te bemachtigen? Dan kun je 2 vrienden uitnodigen en samen als team deelnemen. Dit event wordt een double elimination toernooi, je speelt totdat je 2x verloren hebt. We spelen best of 5 matches, met een gemiddelde speeltijd per ‘potje’ van 5 minuten, later in het toernooi worden de matches langer. Bekende casters Stijn ‘Hap’ Hapers en Thiadrik ‘Toldersma’ Oldersma casten het event, wat live te volgen is via het Twitch kanaal van Red Bull Nederland.