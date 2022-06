Doe mee met het Red Bull Roller Champions-toernooi!

De Roller Champions x Red Bull Gaming Ground Tournament is een toernooi dat bestaat uit twee kwalificatierondes en een finale in het spel Roller Champions op de PlayStation . Twee teams van drie spelers nemen het tegen elkaar op en moeten ofwel een best of 3 winnen (eerste team dat twee potjes wint, wint de hele wedstrijd), of een best of 5 winnen (eerste team dat drie potjes wint, wint de hele wedstrijd). De finale van het toernooi wordt gespeeld in een best of 7 wedstrijd (eerste team dat vier potjes wint, wint de hele wedstrijd).