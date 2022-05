Roller Champions is onlangs uitgekomen, en kan zomaar eens de hit van dit jaar worden. Het spel combineert skaten, Rocket League, basketbal en een vorm van de Indy 500 , waarbij je continu rondjes moet skaten en een bal in een ring moet gooien om punten te scoren. De opzet klinkt simpel, maar zoals bij zoveel dingen in het leven, is het easy to learn, hard to master. Daarom hebben we hier bij Red Bull wat top tips gevonden om ervoor te zorgen dat je een vliegende start beleeft.

Snelheid opbouwen

Roller Champions © Ubisoft

Aangezien je flink wat rondjes zal moeten skaten, is het goed om te weten hoe je dat zo snel en effectief mogelijk moet doen. De arena is een enorme cirkel, waar je verschillende schansen hebt. Ook heb je twee verschillende manieren van voortbewegen. Je kan gewoon skaten, maar je kan ook pumpen . Vooral die pump is belangrijk wanneer je van een schans af skate. Daarmee behaal je de optimale snelheid.

Wat je dus eigenlijk wilt doen is in een zigzaggend patroon skaten. Je gaat een schans op om er vervolgens vanaf te pumpen en extra snelheid te winnen . Dit blijf je doen om op snelheid te blijven. Je kan ook andere strategieën toepassen. Bijvoorbeeld, als je de bal niet hebt. Je kan dan gebruik maken van een uppercut. Omdat je hierdoor in de lucht vliegt, kan je meteen de pump gebruiken om van een schans af te skaten en zo een krankzinnige snelheid te bereiken.

Gebruik je teamgenoten

Het is ook belangrijk om gebruik te maken van je teamgenoten. Bijvoorbeeld door te draften. Net zoals dat bij een autorace zo is, kan je in Roller Champions achter mensen aan skaten. Omdat zij de wind voor je opvangen kun jij sneller gaan. Dat betekent dat je een snelheidsboost krijgt als je achter anderen skate , of dit nu tegenstanders zijn of je teamgenoten. Dit kun je handig gebruiken om als je achterop bent geraakt, uit het niets de achtervolging in te zetten. Of, je kan het gebruiken om een flinke snelheidsboost te krijgen.

Je kan nog een heftigere snelheidsboost krijgen door je aan je teamgenoot vast te klampen . Je kan, als je aan je teamgenoot vastzit, gebruik maken van een snelheidsboost of een super jump. De snelheidsboost spreekt voor zich, maar de super jump is ook erg interessant, want je kan dit gebruiken om meteen na de jump van een schans af te pumpen en een krankzinnige snelheid te behalen. Kortom: onthoud dat je nooit alleen speelt.

Hoeveel rondes voor je scoort

Een andere vraag die je voor jezelf moet beantwoorden is er één over punten. Voor hoeveel punten ga je namelijk strijden ? Een potje duurt tot er een team vijf punten heeft verzameld, en je moet één heel rondje skaten voor je überhaupt kan scoren. Eén heel rondje levert een punt op, twee rondjes leveren drie punten op, en als je drie volledige rondjes weet te skaten en dan scoort, krijg je vijf punten en eindigt de wedstrijd meteen.

Het is alleen bijzonder lastig om één heel rondje te skaten, laat staan drie rondes. Dus moet je, jezelf afvragen wat de meest logische oplossing is. Vaak is dat het skaten van twee hele rondjes . Je krijgt er drie punten voor terug, dus als het je twee keer lukt, dan heb je de wedstrijd al gewonnen. Dit in tegenstelling tot de vijf keer die je moet scoren als je maar één rondje rijdt. Denk dus goed na over hoeveel punten je wilt proberen te scoren.

Lees het speelveld

De laatste tip is dat je continu moet nadenken over het speelveld. Je bent in een cirkel aan het skaten, dus dat betekent dat als jij op één punt blijft staan, de tegenstander vanzelf weer langskomt . Kortom, als je achter bent geraakt, en je de tegenstander niet meer kan inhalen, dan kun je gewoon omdraaien om ze tegemoet te skaten.

Denk hierbij wel goed na over hoe je dit gaat aanvliegen, want als ze keihard langs je skaten, dan heb je alsnog niets weten te bereiken. Maar probeer ze tegemoet te komen, en zorg ervoor dat ze in paniek raken . Dan kun je op het juiste moment een tackle inzetten om de bal terug te veroveren, en je eigen poging om te scoren kan starten.