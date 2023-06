Deze acht Nederlandse acts moet je checken op Rolling Loud Rotterdam

Beleef het grootste hiphopfestival ter wereld met optredens van Travis Scott en Kendrick Lamar. Het festivalterrein, bestaande uit 4 stages in en rond Ahoy, zal bruisen met meer dan 50 hiphopartiesten. Mis deze spectaculaire ervaring niet! Tickets zijn hier verkrijgbaar.

01 S10 - vrijdag 30 juni

Hoewel S10 ondertussen is uitgegroeid tot de absolute koningin van de Nederlandstalige pop, is haar aanwezigheid op dit hiphopfestival niet zo gek: ze begon namelijk als rapper, tekende bij hiphoplabel Noah’s Ark en werkte samen met verschillende rappers, zoals Kevin, Nnelg en Kraantje Pappie. Dat S10 een hiphophart heeft, is dus wel helder. En extra goed nieuws voor de hiphopliefhebber: speciaal voor Rolling Loud zal S10 een hiphop only-set gaan doen.

02 Jiri11 – vrijdag 30 juni

Het is altijd mooi om te zien wanneer een artiest met een nieuw album een comeback weet te maken. Jiri 11 deed dit vorig jaar met zijn plaat Icarus, dat bij het label van Ronnie Flex verscheen. Hiervoor kende de hiphopliefhebber hem natuurlijk al van de groep ANBU Gang. Maar op Icarus horen we een volwassen Jiri11 die persoonlijker is dan ooit. De nummers van deze plaat live horen, is dan ook de moeite. Jiri11 zal op de vrijdag gaan performen.

03 Bokoesam - vrijdag 30 juni

Bokoesam hoeven we eigenlijk niet meer te introduceren. De rapper met de meeste kanten: we kennen Bokoesam, Bokoeyoncé en sindskort ook Party Sam. Trap, reggae, dancehall. Niets is te gek voor Bokoesam. Hij weet je te raken met persoonlijke nummers als Kwijt en Voor Jou. Maar hij kan net zo goed gek doen met nummers als Doe Het Nou Gewoon en Fiets. Verwacht al deze kanten tijdens zijn performance. Een optreden van Sam is nooit saai.

04 SFB - vrijdag 30 juni

SFB is natuurlijk een van de grootste hiphopgroepen die Nederland ooit heeft gekend. Het afgelopen jaar verraste de groep nog met grote shows in de AFAS Live en Ziggo Dome én een nieuw album Reset The Levels IV. Hoewel Frenna als soloartiest nog groter dan de groep is geworden, blijft het geweldig om SFB samen te zien optreden. Je voelt de energie die ze met elkaar hebben en kunt hard meezingen met tracks als Investeren in de liefde en Shutdown.

05 Siggy & D1ns – zaterdag 1 juli

Siggy & D1ns is zonder twijfel het meest veelbelovende duo in de Nederlandse hiphop. De twee vrienden uit Zandvoort tekenden een contract bij Top Notch, brachten de debuutplaat Soldatenwerk uit, deden een sessie bij 101Barz én waren ook nog eens te gast bij de podcast Rookworst van Hef. De kans is vrij groot dat je dit duo nog nooit live hebt gezien. Dus eens moet de eerste keer zijn. Siggy & D1ns speelt tijdens Rolling Loud op de zaterdag.

06 ADF Family – zaterdag 1 juli

Ronnie Flex live zien is natuurlijk heel hard. En ADF Samski live zien ook. Maar is het niet nog veel harder om ze sámen te zien en dat ze dan ook nog vrienden uit de ADF-stal meenemen? Tijdens Rolling Loud in Ahoy zullen Ronnie en ADF Samski samen met vrienden onder de naam ADF Family samen gaan performen. En dat is natuurlijk de energie die we willen zien. Ronnie samen met zijn halfbroertje. Verwacht de grootste hits van Ronnie én Samski, maar verwacht ook nummers van hen samen, zoals Tot We Vallen en Okee Shordy.

07 Lijpe – zaterdag 1 juli

Al jaren geldt Lijpe als een van de grootste rappers van Nederland. Met maar liefst elf albums op zijn naam, miljoenen views en streams en vele samenwerkingen is Lijpe niet meer weg te denken uit de Nederlandse hiphopgame. Het is algemeen bekend dat de rapper zichzelf liever niet laat zien: hij doet geen interviews, komt niet opdagen bij awardshows en treedt weinig op. Dus áls Lijpe optreedt, dan weet je zeker dat je vooraan moet staan. Op de zaterdag!

08 Cho – zaterdag 1 juli

Er is geen rapper in Nederland die zowel een echte storyteller is als weet hoe hij de beste lovesongs moet maken. We hebben het uiteraard over Cho. De rapper, die vorig jaar nog in een uitverkochte AFAS Live stond, is een van de beste rappers van Nederland. Een optreden van hem moet je zeker checken. Juist vanwege die combinatie: het echte rappen en de lovesongs, waar Cho ijzersterk in is. Hij is tijdens Rolling Loud zaterdag te checken.