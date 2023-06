The Park by Red Bull op Rolling Loud

Wat kun je verwachten?

Red Bull en Rolling Loud gaan samenwerken en smelten subculturen samen. Skateboarden , Red Bull Dance Your Style en Party , dat is wat je kan verwachten op 30 juni en 1 juli.

01 Skate

Wat kan je verwachten? Hoog, hard en ver! Op vrijdag en zaterdag kan je een "best trick competitie" en vette skate demo's checken, die worden gehost door eindbazen Gary Rogers & Woody Hoogendijk. Ennnn... DJ Redbeard komt draaien. Kortom: een te gekke show die je absoluut NIET wilt missen. Hieronder alle ins en outs:

Programma

Ready voor de best trick-competitie? Dit is een skateboardwedstrijd waarin skateboarders binnen een bepaalde tijd de strijd aan gaan om de prijs voor de meest indrukwekkende, creatieve, stijlvolle of technisch uitdagende trick. Het stimuleert skaters om hun grenzen te verleggen en nieuwe tricks uit te proberen. De best trick-competitie omvat twee onderdelen: Wall Ride en Rails.

Bij een Wall Ride rijdt de skateboarder over een verticale muur of schuin oppervlak in plaats van op de grond te blijven. Ze leunen hun lichaam en skateboard tegen de muur terwijl ze omhoog rijden, vaak met behulp van hun handen om het evenwicht te bewaren.

Wall Ride © x

Een Rails Contest is een competitie waarbij skateboarders hun skills op een rails tonen. Rails zijn smalle, verhoogde balken of buizen die vaak in skateparken en straatobstakels te vinden zijn.

Jamie Foy tijdens Red Bull Drop In Tour in Amsterdam © Leo Rosas / Red Bull Content Pool

Naast de "best trick competitie" kun je dikke skate demo's verwachten. 20 nationale en 1 internationale skater (Red Bull atleet Jost Arens ) laten hun sickste tricks, technieken en stijlen zien in The Park by Red Bull. Bereid je alvast voor op zijn gruwelijke flips, grabs, grinds en airs, met de bedoeling het publiek te vermaken en te inspireren.

02 Red Bull Dance Your Style

1 min Dit was Red Bull Dance Your Style 2022

Ben je ready voor dope dans-showcases ?!

16 dansers nemen het tijdens de Red Bull Dance Your Style battles tegen elkaar op in 1-op-1 battles . Verwacht vibes die gelijk zijn aan een dikke party en gemengde, all-style solo battles, waaraan dansers uit elk dansdiscipline deel kunnen nemen. Elke battle is een uitwisseling van de diverse en verschillende stijlen die bestaan in dans (denk aan hiphop, dancehall, house en contemporary).

Het publiek speelt een belangrijke rol in het resultaat van de battles. In tegenstelling tot de meeste danscompetities heeft Red Bull Dance Your Style geen jury die een winnaar kiest, maar stem JIJ na elke battle wie de beste moves heeft .

Hosts / DJ's

Vrijdag shinen Juvat Westendorp en Rajiv Bhagwanbali als hosts. Op zaterdag is het tijd voor Giorgio Costa en wederom Rajiv Bhagwanbali als hosts.

Tijdens de Red Bull Dance Your Style battles kun je helemaal losgaan op de beats die worden verzorgd door DJ Passive en Jolani Jhones. Deze getalenteerde DJ's maken het heet op de dansvloer. ❤️‍🔥

03 Party

Party RB © Tom Doms

We sluiten natuurlijk af met een dikke party. Check in het programma welke DJ's komen draaien en check ze @The Park by Red Bull.

04 Programma vrijdag

Tijd Activiteit 12:30-15:00 Skate 15:45-16:15 Red Bull Dance Your Style 17:15-19:30 Best Trick: Skate Wallride 20:30-20:45 Red Bull Dance Your Style 20:45-21:15 Diffsum 22:30-23:00 Dave Nunes

05 Programma zaterdag

Tijd Activiteit 12:30-14:45 Skate 15:30-16:00 Zep (DJ-set) 16:45-19:15 Best Trick: Skate rails 20:15-20:45 Red Bull Dance Your Style Final 20:45-21:15 Deejay Abstract 22:30-23:00 Tera Kòrá