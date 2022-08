We zijn allemaal wel eens verbijsterd of gefrusteerd geweest door de Rubik's Cube omdat we er niet in slaagden hem af te maken.

Maar hoe moeilijk het ook te geloven lijkt, het oplossen van een van 's werelds beroemdste puzzels is eigenlijk makkelijker dan je denkt.

Volg in je eigen poging om de zes zijden met zes kleuren op te lossen onze eenvoudige zeven-stappengids om eindelijk een mysterie - dat mogelijk al uit je kindertijd stamt - te ontrafelen.

01 1. Los het witte kruis op

2 min Hoe los je een Rubik's Cube op: Les 1 De eerste stap in je reis naar het oplossen van Rubik's kubussen met gemak.

De eerste stap in de zoektocht naar een algemene oplossing is het oplossen van het witte kruis, in feite door te beginnen met een margriet (een geel centrum met wit eromheen). Verplaats vervolgens de witte randen naar de andere kant, waardoor je het witte kruis krijgt.

02 2. Maak de witte kant af

3 min Hoe los je een Rubik's Cube op: Les 2 De tweede stap in je reis naar het oplossen van Rubiks Kubussen met gemak.

Na stap één is het nu de bedoeling om de witte hoeken in te vullen voor een hele witte zijde, te beginnen met de kubus om te draaien zodat het witte kruis op de bodem ligt. Dit deel vergt nogal wat draaiwerk, maar de video behandelt ook veel voorkomende problemen die zich voordoen bij het invullen van de witte zijde.

03 3. Randen van de tweede laag

3 min Hoe los je een Rubik's Cube op: Les 3 De derde stap in je reis naar het oplossen van Rubiks Kubussen met gemak.

De volgende stap is het oplossen van de randen van de tweede laag van je Rubik's Cube. Het begin van dat proces is het zoeken naar een stukje rand in de bovenste laag dat niet geel is. Aan het eind van deze stap zul je echte vooruitgang kunnen zien.

04 4. Maak een geel kruis

2 min Hoe los je een Rubik's Cube op: Les 4 De vierde stap in je reis naar het oplossen van Rubiks kubussen met gemak.

De truc hier is om een geel kruis te maken op de bovenste laag. Als je in dit stadium komt, zijn er een aantal situaties mogelijk, maar om daar te komen zijn er verschillende uitgangspunten. Dit zou een van de eenvoudigere stappen in het proces moeten zijn.

05 5. Maak de gele randen gelijk

2 min Hoe los je een Rubik's Cube op: Les 5 De vijfde stap in je reis naar het oplossen van Rubiks Kubussen met gemak.

Bij stap vijf gaat het erom het gele kruis te leren bouwen, zodat de gele randen allemaal bij elkaar passen. Ook hier zijn er een paar verschillende scenario's waarmee je in het begin te maken kunt krijgen, maar ze zijn allemaal in een klein aantal beurten op te lossen.

06 6. Herschik de gele hoeken

2 min Hoe los je een Rubik's Cube op: Les 6 De zesde stap in je reis naar het oplossen van Rubiks kubussen met gemak.

Deze keer zullen we ontdekken hoe we de gele hoeken kunnen herschikken, zodat ze allemaal op de juiste plaats staan, maar niet noodzakelijkerwijs de goede kant op. Bij deze stap gaat het om 'de lijn maken en de lijn breken' - eventueel meerdere keren.

07 7. Oriënteer de gele hoeken

2 min Hoe los je een Rubik's Cube op: Les 7 De zevende stap in je reis naar het oplossen van Rubiks kubussen met gemak.

En tenslotte gaat het erom hoe je de gele hoeken oriënteert in je poging de Rubik's Cube te voltooien door de kubus om te draaien met geel onderaan. In deze laatste fase komt de 'sexy move' tot zijn recht.

En dat is het. Simpel, toch?