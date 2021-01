Zo overleef je in Rust

Rust is alweer even op de markt. In 2013 kwam het uit in early acces, waarna het ongeveer vijf jaar in ontwikkeling is geweest en enorme veranderingen heeft doorgemaakt. Ontwikkelaar Facepunch Studios bracht Rust pas in 2018 officieel uit. Het spel kan op Steam dagelijks rekenen op zo een 100.000 spelers, maar in de afgelopen weken stegen de aantallen richting de 150.000.

De aanleiding daarvan was het opzetten van een Rust-server door OfflineTV, een populaire groep Twitch-streamers. Rust is echter een enorm lastig spel , zeker als beginner. Wij vertellen je daarom waar je op moet letten en wat je als eerst moet leren. Zo overleef je je eerste sessie Rust!

Eten of gegeten worden

In Rust heb je drie belangrijke balkjes: health, dorst en honger . Het eerste balkje is uiteraard het belangrijkst, want je health bepaalt of je levend bent of niet. Het dorst- en hongerbalkje hebben echter direct invloed op je health. Op het moment dat die op 0 staan, wordt je gezondheid aangetast en sterf je.

In Rust zijn er verschillende manieren om aan voedsel en water te komen. De makkelijkste manier om aan voedsel te komen is het jagen op dieren; daar heb je echter wel minimaal een boog en pijlen voor nodig. Een andere manier is het vinden van een rivier, waar vaak pompoen en mais naast groeit. Uit zo een rivier kun je ook drinken (uit de oceaan niet, want dat is zoutwater!). Een van de beste plekken om te settelen als beginner is daarom rondom een rivier.

Van boog tot zwaar geschut

In Rust heb je een flink aantal wapens. Op een frisse server begin je vaak met simpele boog en pijlen, waarna je meestal de upgrade maakt richting een Compound Bow en Crossbow. Dit zijn de twee sterkste varianten van de zogeheten primitieve wapens . De verschillende bogen schieten de pijlen met een verschillende kracht, waardoor het pad van de pijl bij elke boog anders is.

Hetzelfde geldt voor de wapens die je later zelf gaat maken of vinden, zoals de Thompson, MP5 of Assault Rifle. Deze wapens hebben ieder een eigen spray patroon en terugslag , net zoals in spellen als Counter-Strike. We raden aan om de patronen en eigenschappen van zowel pijl en boog, als de geavanceerde wapens goed te leren kennen.

Een goede manier om schieten te leren in Rust is op trainingservers . Een bekende trainingserver is die van UKN, maar er zijn er tientallen. Hier kun je oefenen op schietschijven, maar ook één-tegen-één potjes spelen en free for all.

De architect

Eén van de kernvaardigheden die je in Rust nodig hebt is het bouwen van een basis. De mogelijkheden hiervoor zijn werkelijk oneindig, en je kunt je basis op verschillende manieren beschermen. Zo zijn er turrets en traps. De reden dat je deze kernvaardigheid goed onder de knie wilt hebben is om jezelf te wapenen tegen raiders : het einddoel van een Rust wipe.

Hoe beter jouw basis, des te moeilijker is het voor raiders om jouw basis te vernietigen en al je spullen mee te nemen. Daarnaast kun je jouw basis zo bouwen dat deze moeilijker te raiden is als je offline bent, maar je kunt ook voor een basis gaan die beter te verdedigen is als je wel aanwezig bent. Uiteraard is dat ook afhankelijk van hoeveel medespelers je hebt.

Wekelijks, tweewekelijks of maandelijks

In Rust heb je een hele hoop servers, waar er onderling vaak enorme verschillen zijn. Zo heb je verschillende rates , die aangeven hoe snel jij spullen kunt verzamelen. De meest voorkomende zijn vanilla (1x) en 2x. Daarnaast werkt Rust met wipe-schema's, dit betekent dat elke week, twee weken of elke maand de hele server fris begint.

Afhankelijk van jouw voorkeur kun je kiezen voor een van deze servers. Houd je van veel actie en wil je zo snel mogelijk zelf gaan raiden? Dan kun je het beste voor een 2x of snellere server gaan die wekelijks ververst. Doe je liever rustiger aan, dan kun je voor een maandelijke vanilla server gaan, die in Rust termen long-servers worden genoemd.

Componenten

De beste manier om in Rust aan materiaal te komen om wapens te maken is het verzamelen van componenten. Dit kan langs de wegen die over de map lopen, alsmede bij de monumenten . De monumenten zijn de plekken op een map waar een naam bij staat. Hier vind je ook recyclers, waar je de componenten die je niet nodig hebt kunt recyclen.

Als je componenten in de recycler gooit, krijg je daar naast materiaal ook scrap uit. Scrap is een van de belangrijkste componenten die je kunt verkrijgen in Rust en kun je vergelijken met goud of geld in andere spellen. Je kunt met scrap materiaal kopen in de twee NPC steden, Outpost en Bandit Camp. Daarnaast gebruik je scrap ook bij het creëren van blauwdrukken.

Blauwdrukken

De belangrijkste weg naar progressie in Rust is het verkrijgen van blueprints, ofwel blauwdrukken. Als je eenmaal een blauwdruk van een voorwerp leert, dan kun jij dat item creëren . Denk hierbij aan wapens, maar ook aan andere uitrusting en spullen voor je basis.I n Rust zijn er twee manieren om deze te verkrijgen.

Je kunt een voorwerp dat je vindt via de research table omzetten in een blauwdruk en dan leren. Een tweede weg is via de tech tree. Deze vind je bij de workbench. In alle gevallen heb je scrap nodig om blauwdrukken te creëren. Let er ook op dat maar één iemand in jouw groep alles hoeft te leren; zorg ervoor dat je niet extra scrap spendeert om blauwdrukken dubbel te leren!

Alleen of met een groep