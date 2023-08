De trofee voor de winnaar

In aanloop naar de Grand Prix van Nederland onthult de organisatie de trofee die de podiumgangers in ontvangst zullen mogen nemen. Het gaat om een prachtige, witte bokaal, compleet met gouden leeuw voor de winnaar, ontworpen door Studio Piet Boon – bekend van de trofeeën van twee jaar geleden. Het design is geïnspireerd door de trofee uit 1939, het jaar van de eerste Dutch Grand Prix verreden op Circuit Zandvoort.

De draad weer oppakken

Verstappen gaat na de zomerstop meteen verder waar hij gebleven was: aan kop. In de eerste vrije training prijkt de naam van de klassementsleider bovenaan de tijdenlijst en later die dag hoeft hij alleen Lando Norris nipt voor zich te dulden. Ook AlphaTauri lijkt de smaak te pakken te hebben op Circuit Zandvoort. Na een nette negende tijd te noteren in VT1 rijdt Yuki Tsunoda in de laatste vrijdagsessie zelfs de top vijf binnen. Een ongelukkige crash in de race weerhoudt de Japanse coureur ervan zijn veelbelovende start in een puntenfinish om te zetten.

Max heeft geen tijd nodig om zijn draai weer te vinden © Getty Images / Red Bull Content Pool

Ricciardo out, Lawson in

Onder de streep heeft AlphaTauri, gezien de omstandigheden, niet te klagen. De Italiaanse renstal moet halverwege het weekend halsoverkop haar reservecoureur Liam Lawson klaarstomen voor een invalbeurt als Daniel Ricciardo een middenhandsbeentje gebroken blijkt te hebben bij een ongeluk in de tweede vrije training. De Australiër, net terug in de Formule 1, blesseert zichzelf in een poging landgenoot Oscar Piastri te ontwijken. De 21-jarige Lawson wordt in het diepe gegooid, maar weet te zwemmen – met een respectabele dertiende finishplaats als resultaat. Nog belangrijker: de Nieuw-Zeelander verzamelt waardevolle raceminuten voor een mogelijke terugkeer.

Lawson ervaart zijn F1-debuut op de moeilijkste graad © Getty Images / Red Bull Content Pool

Onderweg naar pole

Regen op zaterdag betekent een schone baan voor de kwalificatie. Het onstuimige weer is geen match voor het talent van Verstappen, die behendig inspeelt op het voortdurend veranderende gripniveau van de baan. De stercoureur van Red Bull zit keer op keer in de voorhoede, en bezorgt op het cruciale moment een daverende rondetijd waarmee hij de concurrentie uit het water slaat. Met zijn poletijd van 1:10,567 is Max meer dan een halve seconde los van naaste concurrent Norris. Het is een spectaculair machtsvertoon van de Nederlander, die de Orange Army reden genoeg geeft feest te blijven vieren.

Positie nummer één voor #1 © Lars Baron/Getty Images

Boodschap van de recordhouder

Verstappen mag dan niet zo van de cijfertjes en statistieken zijn, het is hem niet ontgaan dat met het winnen van de Dutch GP een ondenkbaar record binnen handbereik komt. In aanloop naar de race op Zandvoort heeft Max acht opeenvolgende zeges, één minder dan negen: het record van Sebastian Vettel, gevestigd in 2013. De voormalig Red Bull Racing-coureur en viervoudig wereldkampioen is allesbehalve gierig. Sterker, Verstappen vertelt dat hij eerder dit jaar een bericht ontving van de inmiddels gepensioneerde coureur. “Na vijf overwinningen stuurde hij me: ‘goed zo, ga zo door’ en zoiets als ‘het gaat je lukken’. Ik dacht: ‘negen op rij, dat is wel heel indrukwekkend’. Ik had nooit gedacht dat ik er nu al acht zou hebben.”

En dat is negen!

Record of niet, wanneer de race aanbreekt denkt Verstappen maar aan één ding: winnen. Het werd al gauw duidelijk dat het geen routine zondag zou worden voor de polesitter. De Dutch Grand Prix werd dit jaar getekend door typisch Nederlands nazomerweer. Regen, opklaring, zon, meer zon, nóg meer zon en dan ineens weer een hevige plensbui. Maar wie beter dan de lokale held om de omstandigheden te trotseren?

Een wolkbreuk seconden na de start van de race weet Verstappen niet van de been te brengen. De regerend wereldkampioen rijdt op slicks zelfs nog een ronde langer over de kletsnatte baan dan teammaat Sergio Pérez, die dankzij een perfect getimede pitstop een ruime voorsprong heeft. Max hakt het gat van 14 seconden echter binnen no-time aan stukken. Wanneer het tijd is om de intermediates te verwisselen, krijgt de Nederlander het voordeel terug in handen. Het plan van Red Bull werkt zoals gehoopt; met Verstappen aan de leiding en Pérez op P2 (begonnen vanaf P7) heeft het team het veld in de houdgreep.

Negen op rij, dat verdient wel een feestje © Lars Baron / Getty Images

Helaas ziet Red Bull Racing een zesde 1-2 finish van het jaar in het water vallen door een last-minute hoosbui die de race op zijn kop zet. Pérez verliest zijn tweede plaats aan Fernando Alonso na een glijpartij in de Tarzanbocht en moet wegens een vijf seconden tijdstraf uiteindelijk genoegen nemen met P4. Het is diezelfde bocht waar Zhou Guanyu luttele momenten later zijn bolide in de muur parkeert. Met negen ronden te gaan hangt het rood. Bij de herstart kan niets of niemand Verstappen van de zege houden. De thuisheld rijdt met sierlijke klasse naar het goud, om zo zijn negen opeenvolgende overwinning te claimen en daarmee het record van Sebastian Vettel te evenaren. Het is al zijn elfde winst van het jaar – en er zijn nog negen races te gaan. De Max Verstappen Express tuft lekker door. Volgende halte: Monza, Italië.