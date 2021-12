'Vanuit de berekeningen kan het over een verbetering van procenten gaan. En dat is niet weinig. Voor procenten moet je heel hard trainen en risico’s nemen in de manier van trainen. Als zulke innovaties werken is dat geweldig, want dan heb je er niet voor hoeven trainen. Dit is een technologische verandering, die krijg je zo in je schoot geworpen', vertelt Jac Orie.