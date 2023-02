Scuderia AlphaTauri lanceert F1-seizoen 2023 in New York

Fashion meets Formule 1 in New York City als Scuderia AlphaTauri zijn nieuwe F1-auto lanceert samen met coureurs Yuki Tsunoda en teamnieuwkomer Nyck De Vries tijdens de New York Fashion Week.

Het exclusieve modemerk AlphaTauri vierde ook zijn debuut op de Amerikaanse markt met de twee coureurs gekleed in outfits uit de collecties.

Scuderia AlphaTauri start het Formule 1-seizoen 2023 met Nyck De Vries, 28 jaar, die zich naast Tsunoda bij de coureurs voegt. De Vries wordt de tweede Nederlandse coureur op de grid naast tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen.

De Nederlander beleefde een bijzonder seizoen waarin hij uiteindelijk een zitje afdwong in de Formule 1, nadat hij de Eurocup Formule Renault 2.0, Formule Renault 2.0 Alps, FIA Formule 2-kampioenschap en Formule E-titels won. Tijdens zijn F1-debuut in september vorig jaar behaalde hij een indrukwekkende negende plaats met Williams Racing, als vervanger van Alex Albon tijdens de Grand Prix van Italië in 2022.

De Vries zei: "Ik vond het geweldig om mijn eerste evenement als Scuderia AlphaTauri-coureur bij te wonen. De kans om het merk op de New York Fashion Week te vertegenwoordigen was heel bijzonder voor mij, en heeft me echt laten zien waar het merk voor staat. De livery ziet er geweldig uit. Ik kan niet wachten om het op de track te zien."

De Vries belicht zijn weg naar de F1-top: "Mede doordat mijn weg naar de top iets ongebruikelijker en langer is geweest, ik nog dankbaarder ben voor de kans, meer gemotiveerd ben om hem te grijpen en uitermate gedreven ben om te laten zien wat ik waard ben."

De Japanner Yuki Tsunoda (22) keert terug voor een derde seizoen bij Scuderia AlphaTauri. De voormalige Japanse F4-winnaar en Formule 2-koploper racet voor het eerst samen met een nieuwe teamgenoot, na twee seizoenen met de Fransman Pierre Gasly.

Tsunoda maakte in 2021 indruk met een negende plaats bij zijn debuut in Bahrein. Sindsdien heeft hij in zijn eerste twee seizoenen 10 punten gescoord, met als hoogtepunt de vierde plaats in de afsluitende race van 2021 in Abu Dhabi.

Over zijn vooruitzichten voor 2023 zei Tsunoda: "Mijn belangrijkste doel is om in elke race consistenter te presteren, onafhankelijk van de prestaties van de auto, en om betrouwbaarder punten te scoren. Ik wil dit jaar mijn beste prestatie van de drie jaar zijn wat betreft het halen van Q3 en het scoren van punten."

Over de lancering van het seizoen 2023 zei Tsunoda: "Ik heb veel plezier gehad deze week in New York City en het was ook geweldig om het evenement hier vandaag bij te wonen, het is zo'n cool decor voor zowel de modecollectie als onze nieuwe 2023-kleuren. De klassieke Scuderia AlphaTauri kleuren zien er geweldig uit naast de nieuwe kleding en ik kan niet wachten om beide dit seizoen te dragen!"

Team Principal Franz Tost voegde daaraan toe: "Zoals we weten, is de populariteit van de Formule 1 de laatste jaren enorm toegenomen door Netflix en sociale media. Het is dus uiterst belangrijk dat we in deze markt blijven groeien en daarom ben ik blij dat we onze 2023-kleuren vandaag hier in New York City konden lanceren om onze waardering aan het Amerikaanse publiek te tonen. Ook vind ik het geweldig dat AlphaTauri hun nieuwe collectie op het evenement kon tonen, aangezien zij dit jaar voor het eerst hun kleding hier in Amerika zullen verkopen."

Het team was aanwezig naast gasten uit de mode, lifestyle en motorsport bij de lancering in het Lincoln Center in het hart van New York City.

AlphaTauri vierde zijn debuut op de Amerikaanse markt met de eerste presentatie van de nieuwe herfst/wintercollectie 2023 die vanaf juli voor het eerst beschikbaar zal zijn voor Amerikaanse consumenten.

Ahmet Mercan, AlphaTauri CEO, zei: "Het betreden van de Amerikaanse markt is voor AlphaTauri een volgende stap. Ons doel is om AlphaTauri bekender te maken, en we zijn ervan overtuigd dat de consequente uitbreiding van ons verkoopnetwerk hier een belangrijke bijdrage aan zal leveren."

2 min Scuderia AlphaTauri 2023 team lanceert tijdens New York Fashion Week Kijk hoe Scuderia AlphaTauri en modemerk AlphaTauri de livery en F1-auto lanceren.

Bekijk het Scuderia AlphaTauri launch event hierboven.