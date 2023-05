Red Bull houdt zich al sinds eind jaren tachtig bezig met de Formule 1. Dat begint heel klein, met de sponsoring van één coureur. Het einddoel is vele malen groter. Inmiddels zijn er niet één, maar twee teams die de kenmerkende kleuren dragen. Scuderia AlphaTauri, voorheen Toro Rosso, verkeert wat op de achtergrond, maar is zeker niet minder belangrijk voor het succes van Red Bull. Met de focus op talentontwikkeling prepareert de renstal de sterren van de toekomst. Maar bij oprichting kan niet iedereen de omvang van het project bevatten.

De bescheiden oorsprong van AlphaTauri

De lancering van een tweede team naast Red Bull Racing is het ultieme bewijs dat Red Bull haar Formule 1-avontuur serieus aanpakt. De renstal komt in 2006 op de grid terecht onder de noemer Scuderia Toro Rosso. Die Italiaanse benaming is er uiteraard niet voor niets; Toro Rosso komt voort uit de beroemde backmarker Minardi. Faenza, een kleine stad gelegen op een steenworp afstand van het circuit van Imola, is de thuisbasis – zoals sinds de oprichting van Minardi in 1979. Het DNA blijft bewaard, maar de koers wordt drastisch bijgesteld.

Een piepjonge Max Verstappen, voor het eerst in een F1-auto © Getty Images / Red Bull Content Pool

Poortwachter voor talent

De Italiaanse passie van Toro Rosso krijgt een flinke dosis nuchterheid toegediend dankzij het aanwijzen van de Oostenrijkse Franz Tost als teambaas. Als stuurman van het schip heeft Tost de belangrijke taak jong talent uit het Junior Team te begeleiden, te ontwikkelen en klaar te stomen voor een overstap naar Red Bull Racing. Er is geen plaats voor illusies van eeuwige glorie. Dat komt pas later. Een coureur moet zich eerst bewijzen, zijn plaats verdienen. Toro Rosso zit genesteld in het middenveld, daar waar goed geknokt moet worden. Iedere positie, ieder WK-punt, telt. Het is eten of gegeten worden.

De druk trotseren

Makkelijk is het niet om de verwachtingen waar te maken. Red Bull-adviseur Helmut Marko vereist uitzonderlijke prestaties, maar het is juist deze druk die briljante coureurs helpt onderscheiden van de rest. Het duurt niet lang voordat de vruchten zich afwerpen. Sebastian Vettel bereikt in 2008 het schijnbaar onmogelijke door in Monza poleposition en de zege te claimen. De wereldkampioen in spe wordt dat weekend de jongste racewinnaar in de geschiedenis van F1.

Vettel doet het onmogelijke © GEPA pictures / Red Bull Content Pool

Datzelfde record breekt een zekere Max Verstappen in 2016, nadat hij een jaar eerder nog zijn debuut maakt voor Toro Rosso. Het is een kwestie van tijd dat de Nederlander zich ontpopt tot de meervoudig wereldkampioen die we inmiddels kennen. Alumni als Daniel Ricciardo, Carlos Sainz en Pierre Gasly komen eveneens in de geschiedenisboeken terecht, zij het “slechts” met overwinningen.

Technische steun

Aan de technische kant is de rol van het team uit Faenza eveneens bevorderlijk gebleken voor Red Bull. Wanneer men besluit met Honda in zee te gaan, is het Toro Rosso dat de operatie aanvoert. Na een intens leerjaar profiteert Red Bull Racing direct van de inspanningen om de krachtbron te ontwikkelen en scoort het drie veelbelovende overwinningen. De Italiaanse renstal legt daarmee mede de fundering voor Red Bull haar lang gekoesterde terugkeer naar de top. Binnen no-time brengt de samenwerking met Honda de beker terug naar Milton Keynes. De rest, zo u weet, is geschiedenis.

Een frisse start: Scuderia AlphaTauri

De start van een nieuw decennium betekent voor Toro Rosso in 2020 tevens de start van een nieuw hoofdstuk. En een nieuw imago: de renstal gaat voortaan verder als Scuderia AlphaTauri, verwijzend naar het gelijknamige modemerk van Red Bull. Op geheel toepasselijke wijze bekroont een bezeten Pierre Gasly dat eerste seizoen met een sensationele zege op Monza. De Fransman wordt in de jaren tot zijn vertrek bijgestaan door het Japanse talent Yuki Tsunoda, opvolger van Daniil Kvyat. Nyck de Vries vervangt Gasly op zijn beurt. De Nederlandse coureur, kampioen Formule E én Formule 2, wordt voor 2023 aan de haak geslagen na een daverend optreden in – daar heb je hem weer – Monza.

Gasly herhaalt het onmogelijke © Getty Images / Red Bull Content Pool

De grootste schok moet dan nog komen. Na 18 jaar als teambaas van Team Faenza kondigt Franz Tost begin 2023 aan afscheid te nemen van de sport. Voor opvolger Laurent Mekies, die Ferrari zal verlaten, betekent het een innige hereniging. De Fransman werkte zich bij Toro Rosso op van race engineer tot chief (hoofd) engineer en daarna zelfs ‘head of vehicle performance’. Samen met toekomstig CEO Peter Bayer zal Mekies proberen Scuderia AlphaTauri naar nieuwe hoogten te leiden.