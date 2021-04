Tien keer stond Checo tot dit seizoen op het podium na een Formule 1-race. Best vaak, als je bedenkt dat hij al die podiumplekken behaalde voor relatief kleine teams. Sensationeel was Pérez vooral in 2012, toen hij voor Sauber drie podiumplekken in één jaar scoorde. Tweede in Maleisië, derde in Canada en tweede in Italië: Checo was, als jong broekie, de verrassing van dat F1-jaar.

Eind vorig jaar beleefde Checo zijn ultieme 'moment of glory': hij won de GP van Sakhir. Dat was sowieso bijzonder omdat het voor hem en zijn team de eerste zege was, maar de manier waarop maakt het nog unieker. Want, na een paar bochten leek de race van Checo al voorbij. Hij kreeg een tik van Charles Leclerc en zijn auto leek kapot, maar na een pitstop kon hij toen verder. Wel reed hij helemaal achteraan. Maar wie na de eerste ronde laatste lag, reed na de laatste ronde eerste. Red Bull had genoeg gezien; niet veel later werd Checo vastgelegd als nieuwe teamgenoot van