Sergio Perez gaat in 2021 rijden voor Red Bull Racing

De kans om te rijden voor een team dat meespeelt voor het kampioenschap, is iets waar ik op hoopte sinds ik in de Formule 1 rijd.

Sergio Perez To Drive For Red Bull Racing In 2021

Alex Albon, die dit seizoen voor Red Bull Racing reed, blijft een belangrijke rol in het team houden. Hij zal deel uitmaken van het Red Bull Racing Test and Reserve Driver team. Met simulator werk en banden tests gaat hij een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling.

Eerste Grand Prix overwinning

In 2011 maakte Sergio zijn Grand Prix-debuut. Sindsdien presteert hij heel consitent. Dit komt vooral doordat hij een echte vastbijter is. In de race waarin hij zijn eerste overwinning pakte reed hij van achteraan helemaal naar de koppositie.

was hij de favoriete keus voor Red Bull Racing. Sergio krijgt een jaar contract en start in Australië voor het eerst in de Red Bul auto.

We hebben de tijd genomen om de relevante data te analyseren en hebben besloten dat Sergio de juiste coureur is om naast Max te racen in 2021.

