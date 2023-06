De 10 hoogste golven ter wereld

Is het de kick, de adrenaline of juist het gevoel van connectie met het water dat de meest dappere surfers er toe brengt om oog in oog te staan met de levensgevaarlijke en metershoge golven? Om je een beeld te geven van de ervaringen van deze surfers, hebben wij een overzicht gemaakt van de hoogste en sickste golven ter wereld.

01 Ours (aka Red Bull Cape Fear)

2 min Red Bull Cape Fear Een kijkje in de golven van Sydney's Cape Fear.

Locatie: Sydney, Australië

Angstfactor: 8

Iets voor jou: hoogstwaarschijnlijk niet

Hier werd een van de eerste edities van Red Bull Cape Fear gehouden. Het is een golf vol gevaren die vlak voor de klif breekt. Dit is dus zeker geen spot voor iedereen.

02 Mavericks

4 min Filmers at Large bezoekt Massive Mavericks Tijdens de winter wordt Mavericks eindelijk wakker en steelt de show.

Locatie: Half Moon Bay, Californië

Angstfactor: 9

Iets voor jou: Als ijskoude golven en scherpe rotsen jou niet afschrikken

Het verhaal gaat dat een plaatselijke bewoner, genaamd Jeff Clark, jarenlang op Mavericks surfte zonder dat iemand van het bestaan van deze golf afwist. Op een gegeven moment werd de golf ontdekt; vanaf dat moment begon de race.....

In de jaren 90 schoot Mavericks naar de top van leipste golven in de surfwereld. Later begonnen golven als Jaws in Hawaii en Teahupo'o in Tahiti zich in de schijnwerpers te zetten. Vanaf 2000 werd het Nazaré. Maar ondanks de concurrentie blijft Maverick een must surfspot voor waaghalzen.

03 Teahupo’o

10 min XXL Teahupo’o waves De enorme golven trekken 's werelds beste big wave surfers naar Tahiti tijdens het begin van het seizoen in 2023.

Locatie: Tahiti

Angstfactor: 9

Iets voor jou: uhh...

Teahupo'o, ook bekend als 'Chopes', is waarschijnlijk de bekendste golf ter wereld. De oceaan is er erg diep, maar het rif is ondiep. Wanneer een reeks grote golven naderen, trekt het water zich terug van het rif en komt dan terug met een enorme kracht. Ook door de sterke wind worden golven gecreëerd die geschikt zijn voor 'tube riding'. Nick Carroll doopte Teahupo’o al eens om tot "'s werelds beste swell machine".

04 Pipeline

4 min Verslaafd aan de Pipeline

Locatie: North Shore, Oahu, Hawai

Angstfactor: 8

Iets voor jou: Tot op de dag van vandaag wordt het beschouwd als de meest gevaarlijke golven ter wereld en blijft het de ultieme beproefing voor alleen 's werelds beste surfers.

Aan het begin van de 20e eeuw beschouwde niemand, zowel lokale surfers als bezoekers van Oahu's North Shore, de Pipeline als surfbaar. De golven braken te snel, waren hol en zó verticaal dat de wanden omgekeerd leken. Met een surfplank uit die tijd was het vrijwel onmogelijk om deze golf te pakken.

Mensen zoals Phil Edwards en Gerry Lopez probeerden het op alle mogelijke manieren. En toen de surfplanken korter, lichter en beter werden, werd Pipeline uiteindelijk het Mekka van de tubes. Maar het gevaar is er altijd geweest.

05 Nazaré

3 min Nazaré in getallen Een van de meest complexe big-wave locaties ter wereld.

Locatie: Nazaré, Portugal

Angstfactor: 9

Iets voor jou: Als je heel dapper bent, misschien

Nazaré werd wereldberoemd toen de Hawaiiaan Garrett McNamara het wereldrecord van de hoogste golf die ooit werd gesurft brak. Vanaf de klif is er een fantastisch uitzicht en dus is er meestal veel publiek.

Fun fact: hier behaalde de Bask Natxo Gonzalez de eerste 10 in de geschiedenis van de Big Wave Tour.

06 Jaws

1 min 8 gigantische wipeouts waarvan je mond openvalt Eight of the worst wipeouts of the winter at Jaws

Locatie: Maui, Hawaï

Angstfactor: 6

Iets voor jou: De video hierboven zegt genoeg....

Deze megagolf werd in de jaren negentig ontdekt. Twee dappere inwoners, Dave Kalama en Laird Hamilton, waagden een gokje. Hij staat bekend als 'Jaws' en nu is er elke winter een groep surfers die hun geluk beproeven in Hawaï.

07 Shipstern’s Bluff

3 min Sessies - Russell Bierke op Shipstern Bluff De Australische opkomende gek Russell Bierke pakt de wereld aan met één gekke golf per keer.

Locatie: Tasmanië, Australië

Angstfactor: 10

Iets voor jou: Volg ons advies op en laat deze aan je voorbijgaan...

De meest verticale wipeouts ter wereld... Je pakt ze op Shipstern's Bluff. Check voor bewijs de video hierboven, waar Mick Fanning het opneemt tegen deze bottenbreker. Daarnaast is het nu ook de nieuwe thuisbasis van de Red Bull Cape Fear.

08 Mullaghmore

2 min Natxo González neemt het op tegen maxing Ierland De onverschrokken Spanjaard wint de jackpot voor grote golven op Emerald Isle.

Locatie: Mullaghmore, Sligo, Ierland

Angstfactor: 8

Iets voor jou: Als je bereid bent om gigantische golven te pakken in extreme kou, regen en stormachtig weer

Deze beroemde Europese branding is direct blootgesteld aan de Atlantische Oceaan en aan de krachtige deining die er tussen oktober en maart op afkomt en enorme golven veroorzaakt.

Maar Mullaghmore is een serieuze golf: het water is zo ijzig koud als Mavericks, de golven zijn zo dik als die van Teahupoo en gaan zo hard als Cloudbreak. En wanneer Mullaghmore Head groeit, zijn ook de weersomstandigheden extreem: wind, regen en stormachtige grijze luchten zijn de norm in dit deel van Ierland.

''Mullaghmore is de zwaarste golf die ik ooit heb gezien! Erg punky, ik denk dat we sets tot 8 meter hoog hebben gezien!'' Natxo González

09 Puerto Escondido

2 min Deining van het jaar bij Puerto Escondido Mexico's favoriete zandbank gaat XXL op de grootste deining van 2014.

Locatie: Playa Zicatela, Oaxaca, Mexico

Angstfactor: 8

Iets voor jou: Laat je niet misleiden door de zanderige bodem, deze golf is echt een zware!

Puerto Escondido is Mexico's versie van Pipeline, een plek met een zandbodem, maar de golven hebben een onweerstaanbare kracht. De hele kust van de staat Oaxaca heeft kilometerslange stranden, prachtige baaien en beachbreaks, pointbreaks op riffen met eenzame golven en schandalige tubes die reizigers verliefd maken, zoals Salina Cruz, Huatulco, Barra de la Cruz... Maar het is zonder twijfel het strand van Zicatela, in Puerto Escondido, dat het hart van alle big wave riders steelt.

Het is een van de beste beachbreaks ter wereld, een majestueuze golf, vol ramps en traps, perfect en gevaarlijk tegelijk, die dicht bij de kust breekt en 7 meter kan bereiken: een golf die de geschiedenis van Puerto Escondido heeft veranderd en een klein stadje dat in de jaren zeventig door een handvol Californische surfers werd ontdekt, heeft veranderd in een bedevaartsoord voor surfers uit de hele wereld.

10 Belharra

1 min Justine Dupont verovert Belharra Justine Dupont in actie in Belharra, een golf die ze voor de tweede keer in haar carrière domineerde.

Locatie: Saint Jean de Luz, Aquitania, Frankrijk

Angstfactor: 7

Iets voor jou: Mits je een boot hebt om er te komen en genoeg moed, uitrusting en techniek om het te proberen

Belharra-Perdun is een golfbreker aan de Baskische kust van Urruña, in het departement Pyrénées-Atlantiques (Frankrijk). Hij vormt zich in het noordwesten van de baai van Saint-Jean-de-Luz tussen Socoa en Hendaye, op ongeveer 2,5 kilometer van de kust, en de golven zijn vanaf het land in de verte te zien. Het is een zeer grillige golf, die zeer zelden breekt (zelfs niet elk jaar) en 15 meter hoog kan worden.

Er werd voor het eerst op gesurft in november 2002 en de bodem, die tot 18 meter diep is, is de sleutel tot golfvorming. Deze klif is in staat om een echte hevige golf te creëren, die vaak boten overspoelde die in Socoa lagen voordat de pier werd gebouwd.