Check hoe het bos infrarood kleurt als Simon Andreassen erdoorheen scheurt

is gewend om een speeltuin te maken van de prachtige Deense bossen. In deze video, In the Zone, wordt duidelijk hoe alles om hem heen verandert als hij zich een weg baant door het bos.

Andreassen behoort momenteel tot de top van de wereld als het gaat om mountainbiken. In zijn allereerste seizoen bij de senioren bewijst hij dat hij een van de toptalenten is. In deze bijzondere infrarood omgeving laat hij zien dat hij mountainbiken als geen ander onder de knie heeft. Maar hoe is deze bijzondere omgeving ontstaan?