Wil jij net als Max Verstappen de adrenaline en sensatie voelen van het rijden in een Formule 1 wagen, maar ben je nou niet door je vader op je 3e in een kart gezet en vervolgens uitgegroeid tot een van de beste coureurs ter wereld? Dan is Sim-Racen de perfecte oplossing voor jou! Met de juiste set-up kun je jezelf dan namelijk vanuit het comfort van je eigen woonkamer toch een ware coureur wanen.

De basis van iedere Sim-Race setup is een PC . Waarbij gemiddeld genomen 16GB aan RAM-geheugen, een 6-core processor en een videokaart met minimaal 6GB aan VRAM wordt geadviseerd. Al kan dit natuurlijk hoger komen te liggen afhankelijk van de keuzes in de rest van je set-up.

Keuzes is sowieso een van de kernwoorden in het samenstellen van een Sim-Race setup. In principe heb je namelijk niet meer dan een PC, een scherm en een simpel stuur en pedalen nodig om te beginnen, maar tegelijkertijd kan ook niet ontkend worden dat voor een echte race-ervaring dingen als force feedback, een racestoel en meerdere monitoren eigenlijk gewenst zijn .

