. Of het nou op straat of in een skatepark is, je ziet deze trick overal, en het is

is de persoon die we kunnen bedanken voor deze iconische skateboard trick. In 1976 bedacht hij een techniek waarbij het mogelijk was om het skateboard de lucht in te krijgen zonder het skateboard met de handen aan te raken.

Allan ‘Ollie’ Gelfand is de persoon die we kunnen bedanken voor deze iconische skateboard trick. In 1976 bedacht hij een techniek waarbij het mogelijk was om het skateboard de lucht in te krijgen zonder het skateboard met de handen aan te raken.

Allan ‘Ollie’ Gelfand is de persoon die we kunnen bedanken voor deze iconische skateboard trick. In 1976 bedacht hij een techniek waarbij het mogelijk was om het skateboard de lucht in te krijgen zonder het skateboard met de handen aan te raken.

Toch was het niet Allan Gelfand, maar Rodney Mullen die deze trick echt bekend maakte. Hij vernoemde de trick naar ’Ollie’. Daarnaast was hij degene die de trick naar een volgend level hielp en het een fundamentele trick maakte voor het hedendaagse skateboarden. Tegenwoordig is de Ollie dan ook de eerste basistrick voor beginnende skaters.

Toch was het niet Allan Gelfand, maar Rodney Mullen die deze trick echt bekend maakte. Hij vernoemde de trick naar ’Ollie’. Daarnaast was hij degene die de trick naar een volgend level hielp en het een fundamentele trick maakte voor het hedendaagse skateboarden. Tegenwoordig is de Ollie dan ook de eerste basistrick voor beginnende skaters.