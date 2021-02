1. Sneller dan licht

254,958 km/u. We hebben het niet over de gemiddelde snelheid van een Formule 1-wagen tijdens een race, maar over de hoogste snelheid ooit op ski's! En het was de Italiaan Ivan Origone - broer van Simone Origone wiens record hij brak (252,632 km/u) - die deze prestatie behaalde in maart 2016 op de piste van Chabrières, in de Alpen. Italië heeft dankzij Valentina Greggio ook het snelheidsrecord skiën voor dames, met een snelheid van 247,083 km/u.

2. Een kilometer ski's

De langste skilatten ter wereld zijn... 555 meter lang. Of meer dan één kilometer als je ze in elkaars verlengde legt! Ze werden op 20 februari 2011 in Noorwegen trots aangebonden door 170 skiërs. Rest nog één vraag: waar hebben ze de ski's opgeborgen?

3. To infinity and beyond

De ski's die de Oostenrijker Stefan Kraft droeg, waren veel korter toen hij in maart 2017 het wereldrecord skivlucht veroverde met een sprong naar 253,5 meter. Een krachttoer die hem ongetwijfeld even in een baan om de aarde bracht.

4. In balans

Eén ding is zeker: Tom Wallisch hoeft de beste koorddansers ter wereld zeker niet te benijden. Op 27 maart 2016 heeft hij over 128,656 meter gegrind bij Seven Springs Mountain Resort, Pennsylvania (VS). De Amerikaan won al goud op de X Games en behaalde dit record voor een speciale editie van de World of X Games.

5. 9 pistes per uur

Hoeveel pistes kan jij op een dag naar beneden skiën? Zeker minder dan de Amerikaan Jimmy DeMartini , die op 17 maart 2017 70 pistes in 8 uur naar beneden skiede - dat zijn 9 pistes per uur - in Beaver Creek, Colorado. Of hoe je al op je eerste dag waar voor je skipas krijgt!

5. Marathonman

Terwijl we de totale afstand die deze 70 pistes vertegenwoordigen niet kennen, kennen we wel de afstand die de Finse skiër Hans Mäenpää heeft afgelegd in een tijdsbestek van 24 uur tussen 12 en 13 april 2018: 472,007 km , een afstand die ongeveer overeenkomt met een rit van Oostende naar Luik en terug.

6. Superman

24 uur? Da’s te gemakkelijk voor Nicholas Willey . In 2005 bracht de Australiër meer dan 202 uur op zijn ski's door voor een totale afstand van 1.150 km. Voor deze knotsgekke krachttoer, vlamde hij 916 pistes naar beneden in 8 dagen. Een record dat misschien ook een noodkreet is.

8. De sneeuwkoepel

Hij bevat misschien geen 916 pistes, maar de Wanda Ski Dome in Harbin (China) kan nog steeds bogen op het grootste indoor skiresort ter wereld met zijn 80.000 m², zijn zes kunstmatige sneeuwhellingen waarvan één met een lengte van 500 meter. Een gigantische ijsstructuur die de wintersportambities van China illustreert, want in 2022 vinden de Olympische Winterspelen plaats in Peking.

9. 25,6 kilometer recht naar beneden

Op 30 januari 2010 organiseerde de gemeente Nassfeld Hermagor (Oostenrijk) de langste alpineski-race in de geschiedenis, met een afdaling van 25,6 km tussen Gartenkofel en Tröpolach. De winnaars, Armin en Roland Assinger, bereikten de finish in 50 minuten en 14,66 seconden.

10. Een halve eeuw skiën

Op 101-jarige leeftijd heeft de Amerikaan George Jedenoff nog steeds geen wandelstok. Hij heeft echter wel skistokken en hij gebruikt ze nog steeds. Al 59 jaar lang skiet 's werelds oudste skiër elke winter in Little Cottonwood Canyon, Utah. In 2018 gaf zijn favoriete skistation, Snowbird, hem zelfs een prijs en een taart om hem te bedanken voor zijn trouw. Jup, een taart.

Bonus. Andre Ortolf, held van de moderne tijd.