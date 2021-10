Never done before

Skimboarden doe je alleen op het strand, zou je denken. Adrien Raza besloot tijdens de lockdown in Nederland zijn skimboard ergens anders te gebruiken, en dit pakte beter uit dan gedacht. Samen met filmmaker Wout Breuer huurden ze een oud volkswagen busje en toerden ze heel Nederland door; op zoek naar ‘skimmable’ plekken!

Waalhalla

Eerder hebben we al het skatepark Waalhalla in Nijmegen onder water gezet. Adrien Raza vloog over de slides met zijn skimboard. “Super vet, maar ook heel inspirerend!” vond hij. Dit smaakte dus naar meer, want eenmaal op het strand besloot hij verder te zoeken naar skimmable places.

Skimboarden in skatepark Waalhalla met Adrien Raza

Wij gingen met Adrien en Wout in gesprek over skimboarden, de locaties en het maken van video's hierover.

01 Adrien Raza

Hé! Hoe was het om door heel Nederland te skimboarden?

“Het was heel speciaal. We hebben acht dagen lang door heel Nederland gereden om de beste spots te vinden. Ook was het dus super leuk om op deze manier heel Nederland te zien. Nederland heeft echt super veel plekken waar je heel goed kunt skimboarden. Niet alleen in de steden waar veel fonteinen zijn, maar ook in de bossen. Deze trip heeft me echt het inzicht gegeven dat je daadwerkelijk overal kunt skimboarden!”

Roadtrippen door Nederland met Adrien Raza voor Skim Everything © Aron Suveg

Heb je eerder zoiets gedaan?

“Nee. Ik durf te zeggen dat niemand dit ooit heeft gedaan. Het was eigenlijk heel vreemd. Een vriend van me heeft me ooit overtuigd toen ik in Taiwan zat, daar ontstond het eerste idee.”

Wat voor obstakels ben je tegengekomen?

“Ik ben ervaren, maar vrij nieuw op het gebied van skimboarden. Niemand heeft dit ooit gedaan, dus ik moest zelf uitvinden hoe ik dit het beste kon doen. Ik kon van tevoren niet super goed inschatten of een spot zoals bijvoorbeeld een fontein in Amsterdam echt ‘rideable’ was. Soms waren de wateren niet diep genoeg of stond de hele fontein niet aan, haha! Het was soms niet echt wat we ervan hadden verwacht.”

Wat is dan de ‘perfecte spot’?

“Je kunt het een beetje vergelijken met skateboarden, alleen heb je water nodig om te kunnen glijden. Je hebt allereerst ongeveer 50 meter nodig om te kunnen rennen. Zonder goede aanloop kun je niet goed glijden. Het water waar je op glijdt moet ongeveer minimaal twee tot acht centimeter zijn. Het mag ook dieper, maar dan kan ik korter glijden; een gracht oversteken kan daarom wel! Een spot moet aan hele specifieke eisen voldoen om er op te kunnen skimmen. Soms dacht ik van tevoren dat een spot niet zou lukken, maar uiteindelijk kwamen Wout en ik er samen uit en heb ik meer kunnen skimmen dan ik van tevoren had gedacht.”

Kun je een voorbeeld noemen?

“Neem bijvoorbeeld het treinstation in Zoetermeer. Daar is een mooi fonteintje met kleine watervallen. Het water daar is vrij diep, ongeveer 50 centimeter. De watervallen zijn trapjes van ongeveer een meter. Er was geen plek om een aanloop te nemen, dus moest ik vanaf een bepaalde hoek springen. Dit was heel anders dan normaal, omdat ik vanaf een andere hoek dan mijn eigen voorbeen moest springen.”

Wat lukte wel, en wat lukte helemaal niet?

“Het lukte heel goed om ons aan te passen aan de verschillende locaties. Soms dacht ik dat het niet zou lukken, wat uiteindelijk wel zo was. Eigenlijk lukte alle skimable locaties heel goed, tenzij er geen water was. Zo lang er water was, konden we er iets vets van maken, ookal was het bare minimum trick.”

Wat waren je favoriete spots?

“Een favoriete spot van mij was in een park in Amsterdam. Daar was een kinderzwembad; de perfecte plek om te skimmen. Het zwembad had heel ondiep water en in het midden stond een groot wit kunstwerk wat een soort ‘wave’ leek; perfect! Dit obstakel zou je niet na kunnen bouwen op het strand, dus ik kreeg echt die ‘urban feeling’ toen ik daar mijn ding kon doen met mijn skimboard.”

Adrien Raza bij zijn nieuwe favoriete 'skimable' locatie © Aron Suveg

“Een andere perfecte spot was in Zutphen. Ik ben daar een paar keer geweest. Hier stonden twee vlakke fonteinen met twee houten dingen in het midden. Hier kon ik veel mee. Natuurlijk vond ik het ook heel nice om door de grachten in Amsterdam te skimmen, maar hier moesten we goed naar zoeken omdat de kades in het centrum van amsterdam te hoog zijn om vanaf te springen.”

Waarom moeten we Skim Everything écht zien?

“Het is echt uniek. Ik durf te zeggen dat niemand dit ooit eerder heeft gedaan. Skimboarden is niet heel populair, maar het kan veel groter worden. Skim Everything laat de andere kant van het Skimboarden zien. Als mensen dit zien zal het hun een ander perspectief geven en inspireren. Ook de manier waarop wij het hebben gefilmd is bijzonder en leuk om te zien. We hebben tijdens het filmen super veel lol gehad waardoor het echte pure content is geworden en dat is precies hoe ik Skimboarden ook zie.”

Hoe was het om met Wout te werken?

“Het was heel nice. Ik had hem een keer ontmoet in skatepark Walhalla, dus ik wist hoe Wout te werk gaat. We konden het al snel heel goed vinden. Het hele project was een uitdaging voor hem, maar ik vind dat hij het super goed heeft gedaan. Wout heeft naast het filmen de hele productie en organisatie gedaan. Ik heb hem wel veel geholpen met het schieten van de goede hoeken, omdat het ook zijn eerste keer was in de skimboard scene. Hij hielp mij uiteindelijk ook heel goed toen hij meer inzichten kreeg in wat ik kon, zo hebben wij elkaar heel goed aangevuld.”

Wat zou je graag nog willen doen?

“Skim Everything heeft mij heel veel inzichten gegeven. We realiseerden ons dat we zoveel dingen konden doen. Wanneer we een keer een eigen park mogen bouwen, kunnen we alle trics en slides helemaal optimaliseren en écht vette dingen doen. The coolest thing possible. Wanneer er een groot skimboard park wordt gebouwd voor professionals zal dit de skimboardsport echt naar een hoger level tillen.”

“Ik zou ook heel graag rond de wereld reizen en alle skimable spots in de wereld uitproberen. Ik heb sinds kort een Excel bestand waar ik alle spots in de wereld in zet. Het zijn echt random plekken over de hele wereld, waar ik ooit hoop te skimboarden. Er is zó veel mogelijk!”

02 Wout Breuer

Hoe was het om dit te filmen?

“Heel cool. Ik heb van tevoren een plannetje gemaakt. Dat heet een ‘treatment’. Ik had een kort verhaal van 2 pagina's geschreven hoe ik Skim Everything voor me zag. Een shotlist maken was vrij lastig omdat we de plekken nog niet hadden gezien. Ik maakte elke keer een voorspelling van het ideale filmpje.”

Hoe heb je de locaties gevonden?

“We hebben via de Instagram accounts van Red Bull en Adrien aan mensen gevraagd of zij bepaalde locaties wisten waar Adrien kon Skimboarden. Hier kregen we veel reacties op. Wel was het soms lastig de goede plekken uit te zoeken omdat de locaties echt aan bepaalde eisen moeten voldoen om goed te kunnen skimboarden.”

Skim Everything in Amsterdam met Adrien Raza © Aron Suveg

Hoe heb je het aangepakt?

“Ik weet ongeveer van Adrien kan en wat ik daarvan kan vastleggen. Als je lukraak aan een project begint ga je heel veel filmen. Ik heb veel gefilmd, maar ik heb rekening gehouden met de opbouw van het project. Wanneer ik wist dat we bij een plek kwamen met veel uitdaging, ging ik meer vastleggen. Dit werd dan automatisch de grand finale van de aflevering van Skim Everything. Als we bij een minder interessante plek waren hoef je daar niet uren te staan. Soms waren we op een plek en dachten we: “dit is best wel k*t..” maar dat heeft ook wel zijn plek in de hele serie gekregen: niet alles is skimable.”

Hoe was de samenwerking met Adrien?

“Heel goed! We hebben echt alles samen opgezet. Ik vind hem een hele chille guy. Ik ben voor mijn gevoel een weekje op vakantie geweest met een maat van mij. Hij weet heel goed wat hij doet. Adrien is niet alleen goed in skimboarden maar ook heel erg ervaring in de wereld van social media en marketing. Hij filmt vaker en kon mij goed ondersteunen. Soms hadden we momentjes dat we er beiden doorheen zaten en het even niet lukte, maar dan konden we elkaar vaak weer aan de gang krijgen.”

Wat maakte het zo speciaal?

“Dit is nog nooit eerder gedaan door een skimboarder, dus alles was helemaal nieuw. Ook is skimboarden nog niet zo populair. We hebben het echt samen aangepakt en uitgezet, zonder een voorbeeld te hebben. We hadden een vaste Google Maps tactiek, waarbij we op Maps keken waar de beste vlakke fonteinen waren.”

“Adrien is hiermee echt het boegbeeld voor de skimboarders. Als we het hebben over trucjes, spots, etcetera, dan is hij daar de beste in. Het strand werd te klein voor hem en hij zocht het buiten verder op.”

Welke hoeken heb je gefilmd en waarom?

“We hebben net als de video in Walhallla een combinatie van behind the scenes en the scenes gemaakt. Adrien vertelt in de serie wat we aan het doen zijn en waar we zijn. Af en toe praat ik terug, je ziet dat wij met z’n tweeën zijn. De actie is meer cinematisch gefilmd. Ik wissel af met hele smooth bewegingen die ik met een grotere lens film. Verder hebben we ook veel slomotions gemaakt. Deze wisselen elkaar allemaal mooi af wat een mooi effect geeft van onze reis.”

“Het zijn vier afleveringen. De afleveringen zijn verdeeld over vier regio’s in Nederland. Twee afleveringen zijn alleen gefilmd in Rotterdam en Amsterdam, omdat daar veel goede spots waren. Het viel ons tijdens onze reis op dat er in de steden helemaal niet zo veel fonteinen waren als we dachten. We hebben uiteindelijk in heel veel dorpen gefilmd, waar we ook veel leuke reacties kregen van enthousiaste mensen.”

Wat zou je graag nog willen filmen?

“Adrien en ik hadden het er laatst over dat we graag nog een seizoen willen filmen van Skim Everything! We hebben eerst in Waalhalla het skimboarden op de kaart gezet, en zijn door middel van Skim Everything verder aan het ontdekken. Het allervetste scenario zou zijn om een eigen urban skimspot te bouwen. Danny MacAskill heeft dat ook gedaan met gym attributen in een gymzaal . Dat krijg je niet zomaar voor elkaar en is echt out of the box!”