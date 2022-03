Het is een fabel dat je alleen maar sit-ups hoeft te doen om snel blokjes buik te kunnen krijgen. Onze buikspieren bestaan weer uit verschillende spiergroepen. Zo heb je onder andere de rechte- en de schuine buikspieren. Met sit-ups train je enkel de rechte spiergroep, maar om snel een sixpack te kunnen kweken heb je ook sterke schuine buispieren nodig. Zorg daarom voor gevarieerde core oefeningen die alle spiergroepen in jouw buik uitdagen. Zo krijg jij snel resultaat.

Veel bedrijven beweren dat zij de oplossing hebben om plaatselijk vet te laten verbranden. Dat klinkt natuurlijk aantrekkelijk als je al een aantal weken hard aan het werk bent om jouw welverdiende sixpack te krijgen. Helaas, is plaatselijk vet verbranden niet mogelijk. Een strakke blokjesbuik krijg je alleen door heel hard te werken en minder te snoepen.

Wist je dat je tijdens het squatten, hardlopen en opdrukken ook jouw buikspieren aanspant? Om een sixpack te krijgen kan je meer dan alleen core trainingen doen. Juist de combinatie van normale trainingen zoals voetbal, zwemmen of fietsen met specifieke core trainingen zorgen ervoor dat jij snel resultaat krijgt. De perfecte sixpack training bevat daarom een goede combinatie van full body oefeningen.

Door jezelf uit te hongeren, ga je niet in één keer snel een sixpack kweken. Minder eten zorgt ervoor dat jij minder energie krijgt en daardoor dus ook minder energie hebt om te trainen. Eet daarom niet minder, maar slimmer. Zorg ervoor dat je minder snoept, meer eiwitten eet, voor gezonde vetten kiest zoals avocado of vis en heel veel water drinkt. Met een voedzaam en gevarieerd eetpatroon behoud je een goed energieniveau én kan je goed werken aan die strakke buik.

