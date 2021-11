FatShield wint Red Bull Solo Q 2021!

De acht finaleplaatsen werden de afgelopen weken verdeeld tijdens twee kwalificatietoernooien. Daarin wisten sumi, Interludexxx, Duisternis, Mighti1, Hawk63, wqewqeq, FatShield en Jerry99 zich te plaatsten voor het finale-evenement van vandaag. Laatstgenoemde moest zich helaas last-minute afmelden, waardoor het evenement met een deelnemer minder van start ging.

Jackie Qweqwe © Red Bull

Vanwege dat spelerstekort werd de dag aangevangen met slechts drie kwartfinales in plaats van vier. Zodoende mocht hawk63 zich direct opmaken voor de halve eindstrijd. In de match-ups die wel werden gespeeld waren sumi en FatShield overtuigend met 2-0 te sterk voor Duisternis en Mighti1. De strijd tussen Interludexxx en wqewqeq was daarentegen een nagelbijter die met 2-1 nipt in het voordeel van de man met de niet uit te spreken naam beslist werd.

De eerste halve finale tussen sumi en hawk63 was vooraf een ware titanenstrijd aangezien beide spelers zich als winnaar van een kwalificatie plaatsten voor de finaledag. Sumi liet er echter geen gras over groeien en bewees met wederom een snelle 2-0 vandaag de sterkere te zijn. Aan de andere kant van het schema maakten FatShield en wqewqeq het spannender. Laatstgenoemde wist met een flashy play op Graves nog op 1-0 te komen, maar moest vervolgens toch zijn meerdere erkennen in de Tahm Kench en Mordekaiser van FatShield .

Overview Red Bull Solo Q 2021 © Red Bull

De finale begon met een Karma tegen Braum match-up, die eindigde in een kleine deceptie. Sumi liep met zijn Karma voorbij de turret van FatShield die hem daarop achtervolgde de jungle in. Er volgde een gevecht dat de Karma met single-digit HP overleefde, maar dat mocht niet baten. Het is tijdens Red Bull Solo Q namelijk niet toegestaan de jungle te betreden en dus werd sumi gediskwalificeerd.

Tijdens de tweede game besloten de spelers Caitlyn en Camille de toplane mee in te nemen. Op level 3 besloot FatShield het heft in eigen hand te nemen door met zijn Camille te engagen op de Caitlyn van sumi. Een spannend gevecht volgde waarbij de Camille uiteindelijk net aan het langste eind trok en FatShield zodoende de finale met 2-0 naar zich toe trok .

Koolein en Boomin © Red Bull

Een onwerkelijke overwinning aldus de Dynasty-speler: “Ik had het niet verwacht, sumi had tot nu toe nog geen game verloren en ik had zelf meer moeite om de finale te bereiken. Het voelt nog steeds een beetje onwerkelijk en ik ben eigenlijk sprakeloos. "

Met zijn overwinning sleept hij niet alleen de hoofdprijs in de wacht, maar kwalificeert hij zich ook voor het Europese Solo Q kwalificatietoernooi , iets waar hij enorm naar uitkijkt: “Het is een eer om voor Nederland te mogen uitkomen op het internationale podium en ik ga mijn best doen om de fans trots te maken."