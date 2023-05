Verschillende soorten MTB

Een mountainbike is een mountainbike, toch? Op zich klopt dat helemaal, maar binnen de MTB-scene heb je verschillende disciplines. Feit is dat mountainbike een echte off-road sport is, dus als je van zand, stenen, blubber, klei, rotsen en boomwortels houdt dan komt het helemaal goed. Ga je liever voor snel of ben je meer de technische rijder? Maakt niet uit, voor jou zit er zeker een geschikte fiets bij.

01 Cross Country MTB (X-Country)

Een cross-country mountainbike is een vrij lichte bike voorzien van voorvering en als je wil ook achtervering. Doel van deze bike is om lekker snelle trails te rijden en wat obstakels te pakken. Het is de meest populaire mountainbike discipline omdat deze fiets het breedst inzetbaar is in Nederland.

Kate Courtney op haar snelle wereldbeker x-country bike © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Kenmerken cross-country MTB:

120-130 mm veerweg (gemiddeld)

Licht model, het frame is vaak van carbon

Super efficiënt om in zo’n korte mogelijke tijd zo snel mogelijk te rijden

Ga je puur voor speed dan neem je een bike met alleen een voordemper (lager gewicht)

Wil je meer technische paden of naar de bergen dan is een fully (voor- en achterdemper) een flink voordeel

Hoe zien ze eruit?

Populaire evenementen:

02 Enduro MTB

Vind je snelheid minder belangrijk en loop jij helemaal warm voor toffe, technische trails? Dan ben jij de Enduro-rider van het stel. Enduro is zo’n beetje ontstaan als combinatie tussen het uithoudingsvermogen van de cross-country bikers en de kick van het afdalen bij de downhillers. Idee van de ultieme enduro trail is het zelfstandig naar boven kunnen fietsen om, eenmaal op de top aangekomen, toffe, technische afdalingen naar beneden te rijden. Bij wedstrijden worden alleen de technische delen getimed zodat je lekker op je gemak naar boven kan trappen. Enduro is de laatste jaren één van de meest populaire bike sporten geworden.

Greg Callaghan zit lekker in de flow © Ramsey Cardy / Red Bull Content Pool

Kenmerken Enduro MTB

140-160 mm veerweg (gemiddeld)

Steviger frame

Gewicht rond de 15kg voor stabiliteit in de afdalingen en niet te zwaar voor beklimmingen

Volledig geveerd

Hoe zien ze eruit?

Populaire evenementen:

03 Downhill MTB (DH)

Ook downhill is nog steeds mega populair, mede dankzij de UCI wereldbeker wedstrijden . En het blijft natuurlijk ook een toffe sport om naar te kijken. Helaas is Nederland niet echt voorzien van bergen waardoor je dit type bike weinig tegen zal komen bij je lokale bikeshop. Een downhill bike kenmerkt zich door het zware frame met een stugge geometrie. De geometrie is dan ook aangepast om zo hard mogelijk naar beneden te kunnen rijden. En uiteraard is deze bike uitgerust met flinke dempers en dikke banden.

Aaron Gwin merkt de obstakels nauwelijks op © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Kenmerken downhill MTB

200 mm veerweg (gemiddeld)

Super stevig frame

Kenmerkende downhill geometrie

Gemaakt om de grofste obstakels te overwinnen en de hardste klappen op te vangen

Hoe zien ze eruit?

Sebastian Olguin &. Juanfer Velez © Jose Duch / Red Bull Content Pool

Populaire evenementen

04 Freeride

Freeride mountainbiking is misschien wel de meest pure vorm van MTB. Hierbij gaat het niet om hoog, snel, hard of steil maar meer om de fun, het ontdekken van nieuwe gebieden, toffe trails rijden maar vooral veel plezier hebben met je mede bikers. Het bizarste event wat hieruit is voortgekomen is zonder twijfel Red Bull Rampage waarbij ‘s werelds beste freeride mountainbikers de tofste route maken op een van de meest sicke bergen die je ooit gezien hebt.

Rider droppin’ in! © Paris Gore / Red Bull Content Pool

Kenmerken Freeride MTB:

200 mm veerweg (gemiddeld)

Super stevig, maar licht, frame

Korte geometrie voor meer bewegingsvrijheid

Maar eigenlijk is iedere MTB geschikt, want freeride is niet direct het meest extreme opzoeken, maar vooral lekker ontdekken en lol hebben.

Populaire evenementen

Brett Rheeder tijdens Red Bull Rampage © Robin O'Neill / Red Bull Content Pool

Toffe freeride films

05 Trail MTB

De trailbike is een beetje een mix tussen cross-country en enduro. Als je van de Nederlandse trails houdt maar ook eens een uitstapje wil maken naar het hooggebergte is dit de fiets waar je het meeste plezier aan gaat beleven.

Licht genoeg om naar boven te trappen, en efficiënt genoeg om lekker technisch naar beneden te rollen. Kortom, een fiets waar je de hele dag lekker mee op pad kan! Het enige nadeel is dat deze fiets zo’n beetje alles aan kan waardoor deze nergens echt in uitblinkt.

Kenmerken Trail MTB

140 mm veerweg (gemiddeld)

Licht frame, stevig en met een relaxte zit

Geometrie voor lange dagen in het zadel

Hoe zien ze eruit?

Danny © Dave Mackison / Red Bull Content Pool

06 Slopestyle

Ben jij een echte trickmaster? Dan kan je helemaal losgaan op je slopestyle MTB. Met een oerdegelijk frame en voordemping kan je je uitleven in de stad, bikeparken of op je lokaal aangelegde dirtjump parcours. Of je pakt een keer een pumptrack . Deze zie je steeds meer en meer in Nederland waardoor je lekker je skills kan bijspijkeren. En het is super fun!

Emil Johansson kan zo’n beetje alles met zijn slopestyle bike © Wayne Reiche / Red Bull Content Pool

Kenmerken Slopestyle MTB:

Meestal uitgerust met alleen een voordemper

Super stevig, klein, frame

Zo simpel mogelijk opgebouwd (geen versnellingen, één of geen rem)

Korte stuurpen, breed stuur

Populaire evenementen

Dawid Godziek © Scott Serfas / Red Bull Content Pool

Bovenstaande zijn wel de meest bekende disciplines. Uiteraard zijn er nog meer, maar minder bekende, vormen van mountainbike te vinden zoals fourcross, speed&style, all mountain en dual slalom om er een paar te noemen.

In Nederland zal je al snel op een cross-country of trailbike uitkomen. Maar zoals bij alles kan je het zo gek maken als je zelf wil. Met de populariteit van de pumptracks en bikeparken zou je voor je tweede fiets voor een andere discipline kunnen gaan.