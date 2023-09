Red Bull SoundClash: Dit is alles wat je moet weten over Jonna Fraser

Niet één, maar twee avonden stond Jonna Fraser (Jonathan Jeffrey Grando, 30) afgelopen mei van dit jaar in een uitverkochte AFAS Live. Het waren zijn grootste soloconcerten tot nu toe en dat werd gevierd met gastartiesten als Broederliefde, Frenna en Dopebwoy, met wie Jonna veel samenwerkt. Op iedere avond had hij een verrassing voor zijn fans: op de eerste avond kondigde hij aan dat hij in 2024 een show in de Ziggo Dome zal doen én bij concert twee liet hij weten dat die nacht nog zijn tiende soloproject Blessed For Life zou verschijnen.

Cakeboys

Het zegt veel over de status die Jonna ondertussen heeft weten te verwerven: die van een superster, van een van de grootste en meest veelzijdige artiesten van Nederland. Maar hoe is hem dit gelukt? Daarvoor moeten we terug naar het begin, want Jonna Fraser is al meer dan tien jaar actief in de Nederlandse hiphopgame. Hij groeide op in Zaandam en werd toen hij twintig jaar was opgemerkt door Murda. Jonna bracht zijn nummer Harmony uit op Cakeboys, toen het label van Murda. Leuk feitje: Esko produceerde deze track al.

De eerste stappen in de muziekindustrie waren gezet. De carrière van Jonna Fraser begon meer serieuze vormen aan te nemen toen hij in het voorjaar van 2015 voor New Wave werd uitgenodigd. Hoewel de kans groot is dat je bij het horen van New Wave eerder aan artiesten als Ronnie Flex, Lil Kleine of SFB denkt, heeft Jonna zeker een groot aandeel geleverd. Zo was hij te horen op drie verschillende nummers: Het Is Zover (Intro) , Hoog/Laag en Kan Er Niet Omheen . Jonna Fraser stond met New Wave op Lowlands en hij won de Popprijs.

Jonna Fraser, Red Bull SoundClash © Ali Mousavi / Red Bull Content Pool

Tekenen bij Noah's Arks

Na New Wave tekende Jonna in het najaar van 2015 bij Noah’s Ark. Zijn debuutsingle op dit label was Hoop Ellende samen met Hef en wederom geproduceerd door Esko. Eigenlijk is Jonna vanaf hier nooit meer gestopt en is hij continu gas blijven geven. Eerst bracht hij in slechts één jaar maar liefst drie ep’s uit: Alle Tijd, Goed Teken en Blessed . Om vervolgens in het jaar daarop met zijn debuutalbum Jonathan te komen. Jonathan was een compleet album waarop grote artiesten te horen waren, zoals Sevn Alias, Kevin, Ronnie Flex en Jiggy Djé.

Het sterke aan Jonna Fraser is dat hij het zingen en rappen altijd heeft gecombineerd en dat allebei volledig beheerst. In de albums die na Jonathan volgden, is dit ook goed te horen. Het is altijd zijn handelsmerk gebleven: het gemak waarmee hij in een nummer kan schakelen van rappen naar zingen en andersom. Ondertussen staat de teller op maar liefst tien projecten, waarvan één, Championships , samen met Frenna. Zijn laatste project heet Blessed For Life en is het album dat hij afgelopen mei tijdens zijn tweede AFAS Live-show aankondigde.

Muzikale strijd met Kevin

In 2024 zal Jonna dus een concert in Ziggo Dome gaan geven. Maar eerst zal hij zich opmaken voor de muzikale strijd tegen Kevin tijdens Red Bull SoundClash in de Gashouder in Amsterdam. Kevin en Jonna hebben de afgelopen jaren zes nummers met elkaar gemaakt, onder andere Lange Weg, Meid Uit De Hood en Villa . Ze zullen absoluut aan elkaar gewaagd zijn. Allebei kunnen ze zowel zingen als rappen en hebben ze echte raps, maar ook grote hits in huis. De vraag is waar Jonna op gaat focussen: op zijn zangkunsten of op zijn rappen?

Staredown tussen Jonna Fraser en Kevin © Ali Mousavi / Red Bull Content Pool

Een andere vraag is welke gastartiest(en) Jonna en Kevin zullen gaan uitnodigen. Jonna stond aan het begin van de carrière van Yade Lauren, maar Kevin heeft de grootste hits met haar. Dus als Yade Lauren komt, op welk podium zal ze dan verschijnen? We zullen het donderdag 9 november pas weten. Het wordt in ieder geval een avond om niet te vergeten waarin twee van de grootste en meest veelzijdige artiesten van dit moment tegenover elkaar zullen staan.

Red Bull SoundClash © Dorota Szulc / Red Bull Content Pool