Bij binnenkomst in de Westergas was het eigenlijk al meteen duidelijk dat Red Bull SoundClash een bijzondere avond zou gaan worden. Aan weerskanten van de indrukwekkende zaal stonden twee podia opgesteld. Eén met lichtblauw licht, het podium van Frenna, en één met rood licht, het podium van Ronnie. Presentator Défano Holwijn, die de avond heel goed aan elkaar praatte, opende de avond vanaf het midden van de zaal. Om erin te komen, kregen zowel Ronnie als Frenna de kans om op te warmen en te spelen wat ze graag wilden spelen. Frenna begon en speelde de twee nummers My Bebé en Vervloekt .

Red Bull SoundClash Amsterdam 2022 © Ali Mousavi

Samen met zijn band

De opkomst van Ronnie maakte net iets meer indruk. Met zijn gehele band én zangeressen rende hij rappend met een skimask het podium. Er waren vlaggen, er werd gedanst en er waren trommels. Ronnie haalde vanaf het begin alles uit de kast. Hij liet het publiek meteen weten dat hij de avond sámen met zijn band zou gaan doen. Met Come Again én Drank en Drugs zette hij goed de toon. Helemaal toen hij riep: ‘Ik wil iedereen zien zakken!’

Ronnie Flex Red Bull SoundClash 2022 © Ali Mousavi

Het is dat er geen winnaar van de opkomst bekend werd gemaakt, anders was Ronnie er ongetwijfeld met die winst vandoor gegaan. In de eerste ronde, waarin zowel Frenna als Ronnie dezelfde cover moesten doen, had Ronnie duidelijk de overhand. Beiden zongen het legendarische nummer Zij gelooft in mij van André Hazes, maar Ronnie Flex wist het nummer écht eigen te maken.

Nek-aan-nekrace

In de tweede ronde moesten Ronnie en Frenna elkaars nummers spelen én van elkaar overnemen. Het was voelbaar in het publiek dat ze het tof vonden, dat Ronnie ineens het nummer Viraal van Frenna zong en Frenna Non Stop van Ronnie. Deze ronde was misschien van alle rondes het meeste een nek-aan-nekrace, maar uiteindelijk won Frenna volgens het publiek deze ronde toch. Misschien omdat hij nét iets langer en intenser zong.

Hoewel Ronnie en Frenna officieel pas in de vierde ronde gastartiesten mochten uitnodigen, koos Ronnie ervoor om in derde ronde al een gastartieste op stage te halen: niemand minder dan saxofoniste Candy Dulfer. Hiermee wist hij bij het publiek veel punten te scoren.

Frenna at Red Bull SoundClash 2022 © Ali Mousavi

Maar de vierde en laatste ronde was absoluut de beslissende ronde. En daar had Frenna een belangrijk troef achter de hand: hij haalde de andere leden van SFB op het podium, Jandro, KM en Priceless. En dat kon het publiek heel erg waarderen. Op de nummers van SFB Shutdown en Pon Road gingen de mensen in de Westergas helemaal los. Maar de gastartiesten die Ronnie Flex had uitgenodigd, waren ook niet de minsten. Vooral met Wereld zonder jou met niemand minder dan Trijntje Oosterhuis wist Ronnie enorm veel indruk te maken.

Uitverkochte Westergas

In de uitverkochte Westergas was iedereen ondertussen uitgelaten. Iedereen voelde dat het een bijzondere avond was, dat er iets gebeurde wat nog nooit was gebeurd. Ronnie en Frenna speelden niet mét elkaar en tegen elkaar en gaven alles wat ze in zich hadden. Dat ze de strijd allebei enorm serieus namen, was duidelijk te zien. Als Frenna aan het spelen was, keek Ronnie geconcentreerd en andersom. Ze zaten allebei helemaal in de wedstrijd.

Nadat het publiek door middel van geroep en applaus mocht laten weten wie zij de absolute winnaar vonden, maakte Holwijn uiteindelijk de winnaar van de avond bekend: Frenna. Met zijn teamleden van SFB keek Frenna verbaasd om zich heen. Hij was dankbaar: ‘Ik had het niet verwacht. Het was een eer om tegenover Ronnie te staan. Hij was een van de eerste die gek ging op Spotify, die New Wave heeft gedragen. Zonder Ronnie was er geen SFB. Zonder Ronnie was er geen Frenna. Ronnie is eigenlijk de vijfde fucking member van SFB.’

Frenna at Red Bull SoundClash 2022 © Tom Doms

Grootste hit

En zo werd zijn dankwoord niet een dankwoord voor zijn eigen winst, maar eigenlijk een dankwoord voor Ronnie. Ondertussen was Ronnie naar de overkant gerend, samen met zijn band, en besloten Frenna en Ronnie om ook nog samen te spelen: de absolute finale van de avond. Ook SFB was van de partij. Ze speelden Meisjes blijven meisjes én Nu sta je hier . Het hoogtepunt van de avond kwam absoluut aan het einde, toen Ronnie en Frenna samen hun grootste hit Energie speelden, met op Spotify maar liefst meer dan 74 (!) miljoen streams.

De woorden van Défano Holwijn aan het einde van de avond zeggen misschien precies wat voor een avond het was en hoe bijzonder het was voor iedereen die er bij was: ‘Dit is een avond die de geschiedenisboeken ingaat. Wat beide teams hebben laten zien, is ongekend.’

Red Bull SoundClash 2022 © Tom Doms