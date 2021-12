4 online games die je met je vrienden moet spelen

Wat is er nou leuker dan lekker een potje samen gamen? Soms is het echter ingewikkeld om met elkaar af te spreken en lekker op de bank te ploffen om ouderwets splitscreen een spelletje te doen. Bovendien zijn sommige hedendaagse games niet gemaakt voor deze vorm van multiplayer en is uitwijken naar online samen spelen het enige alternatief.

Daarom hebben wij voor jou de 5 allerleukste online games op een rijtje gezet die je echt móet proberen met jouw vriendengroep. Werk samen om te winnen óf neem het tegen elkaar op om de titel ‘Beste gamer van de groep’ te verdelen. En geen zorgen, er is voor ieder wat wils.

1. Among Us

We openen de lijst direct met een topper, want hoewel de grote hype rondom Among Us iets minder is geworden, blijft het genieten om je vrienden keihard voor te liegen en vals te beschuldigen. Oke, we snappen dat de omschrijving op deze manier klinkt als een spel waarbij vriendschappen juist worden verbroken, maar Among Us is écht een parel om in gezelschap te spelen.

Hoe het werkt? De spelers lopen rond op het speelveld, maar een paar spelers zijn stiekem bedriegers , in het spel beter bekend als imposters. Terwijl de ‘gewone’ spelers, genaamd crewmates, hun best doen om allerlei taken uit te voeren door minigames te voltooien, willen de imposters graag alle spelers neerhalen. Dat moet natuurlijk heel stiekem, want als je wordt betrapt loop je het risico om uit het spel te worden gestemd. Als alle taken voltooid zijn winnen de crewmates, als de imposters alle crewmates voor die tijd neer kunnen halen winnen zij.

Among Us kost zo’n 4 euro op PC (Steam) en Nintendo Switch , maar is ook gratis te spelen op Android- en iOS-apparaten .

2. Pummel Party

Ben je niet zo van het liegen, maar wil je wel je vrienden op een leuke manier een hak zetten tijdens een online game? Dan is Pummel Party de absolute topper. Deze game laat zich het beste uitleggen door het Mario Party voor de PC te noemen , omdat dat eigenlijk precies is wat het is. Door met dobbelstenen te gooien mag je je personage verplaatsen over het speelbord, waar allemaal bijzondere vakjes op te vinden zijn. Door tussendoor minigames te spelen verzamel je sleutels waarmee je uiteindelijk bekers kunt kopen. De speler die als eerste het vooraf ingestelde aantal bekers heeft gekocht, wint.

Tijdens de minigames én op het speelbord kun je je vrienden op talloze manieren treiteren . Zo kun je door middel van een goed gemikte uitschuifbare bokshandschoen iemand neerhalen, of gooi je een bijennest op hun hoofd om wat schade toe te dienen. Alles is toegestaan om te winnen en daarom stelt Pummel Party zelfs de beste vriendschappen op de proef.

Pummel Party is voor €12,50 verkrijgbaar op Steam .

3. Sea of Thieves

Arrrrr! Pak je ooglapje en plastic haak maar uit de verkleedkist, want in Sea of Thieves gaan jij en je vrienden een heus piratenschip runnen . Varend over de woeste zee, op zoek naar de mooiste schatten. Ondertussen probeer je te zorgen dat je boot niet zinkt én dat vijandelijke aanvallen worden afgeslagen, want er liggen letterlijk kapers op de kust.

Heb je nou geen zin om te serieus te spelen en willen jullie gewoon virtueel piraatje spelen? Dat kan ook! Sea of Thieves biedt meerdere mogelijkheden om het spel te spelen en dat maakt het nou juist zo leuk voor allerlei typen gamers. Dus gooi het roer om en geef deze game eens samen met je vrienden een kans.

Sea of Thieves is speelbaar op PC (Steam), Xbox One en Xbox Series X/S en kost zo’n 40 euro.

Animal Crossing: New Horizons

We sluiten dit artikel af met iets dat rustgevender is dan al het bovenstaande. Ben je nou niet van de drukte en de actie ? Dan is Animal Crossing: New Horizons de game voor jou. Op het eerste gezicht lijkt dit een rare keuze om samen met vrienden te spelen, maar we leggen het uit.

In Animal Crossing ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van je eigen eiland. Je kleedt alles leuk aan, richt je huisje mooi in en kunt bloemen en planten laten groeien. Daarna kun je echter ook de eilanden van je vrienden bezoeken en bijvoorbeeld samen op het uitrusten van een lange werkdag onder het genot van een virtueel drankje. Een ideale ontsnapping uit een mogelijk hectisch leven .

Animal Crossing: New Horizons is alleen speelbaar op de Nintendo Switch en kost ongeveer 50 euro.