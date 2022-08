Waarom Marvel’s Spider-Man de beste manier is om Spidey te ervaren

Sony is onlangs begonnen met het uitbrengen van PlayStation-exclusive games op de PC en daar plukken we nu de vruchten van. Onlangs heeft het bedrijf Marvel’s Spider-Man Remastered Edition uitgebracht, zowel voor de computer als voor de PlayStation 5, en kunnen we eindelijk genieten van één van de meest volledige Spider-Man-ervaringen die we ooit in een spel gezien hebben. Hieronder een aantal redenen waarom je niet meer moet rondhangen en je PC of PS5 moet aanslingeren om meteen te beginnen met de avonturen van Spidey.

De beste grafische ervaring

Hoewel de PlayStation 4 een prima grafische prestatie kon leveren is deze niet opgewassen tegen een moderne console of computer. Sterker nog, op de computer kunnen we genieten van ray tracing . Simpel gezegd is ray tracing een unieke grafische setting die ervoor zorgt dat jouw videokaart precies berekent hoe het licht valt, in wat voor hoek dan ook. Als gevolg van die berekeningen krijg je levensechte reflecties en licht, wat zorgt voor een geheel nieuwe ervaring.

Daarvoor moet je wel een sterke PC hebben, maar als je die hebt staan ronken, dan kun je je ogen uitkijken . En hoewel Spider-Man alweer een aantal jaar geleden uitkwam, ziet het er alsnog fenomenaal uit.

Alle DLC

Spider-Man heeft een aantal downloadable content (DLC) gekregen en alle DLC zit inbegrepen in deze nieuwe versie. Dat betekent dat je de meest complete versie van de game kunt spelen en niet telkens opnieuw in de buidel hoeft te tasten. Naast de standaard dingen die we verwachten bij DLC zoals nieuwe outfits en een paar nieuwe upgrades, krijg je ook een nieuwe verhaallijn die opgedeeld is in drie ‘afleveringen’.

De gemiddelde duur van deze nieuwe verhaallijn is zes uur, en dat komt bovenop de gemiddelde 17 uur die een gamer kwijt is aan de normale verhaallijn. Kortom, zelfs als je het hoofdgedeelte van het spel hebt uitgespeeld ben je er nog niet.

Toetsenbord werkt uitstekend

‘Webslingeren is iets dat op de controller thuishoort’ is een mening die men wellicht vanaf het begin heeft gehad, maar de tovenaars bij Nixxes Software hebben een waar kunststuk afgeleverd als het aankomt op de port naar PC. Hoewel dit natuurlijk niet geldt voor de PlayStation 5-editie, is de PC-editie blijkbaar ook een platform waar Spidey zich als een vis in het water voelt (of is het beter om ‘spin in een web’ te zeggen hier?).

De besturing is briljant, en Spider-Man glijdt sierlijk door de straten van Manhattan. Ook het vechten werkt als een droom, en er is goed te zien dat Nixxes Software goed heeft nagedacht over wat de optimale manier is om Spidey te laten voortbewegen.

Geweldige port

Laat voorop staan dat Insomniac Games een uitstekende ontwikkelaar is. De games die het bedrijf heeft gemaakt spelen altijd uitstekend, en ook in het originele geval van Marvel’s Spider-Man was dit het geval. Het spel wordt gezien als één van de beste manieren om je te verplaatsen in het kostuum gedragen door Peter Parker. Toch hebben ports altijd de neiging om hier en daar steken te laten vallen, maar dat heeft Insomniac voorkomen. De game speelt als een droom en zorgt ervoor dat we nu, vier jaar na release, opnieuw kunnen genieten van één van de beste Spider-Man-games ooit gemaakt .