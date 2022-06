Tijdens het sporten is het een must om altijd een grote bidon gevuld met water mee te nemen. Dit is niet alleen noodzakelijk om je vochttekort weer aan te vullen na al het zweten, maar je voorkomt hiermee ook vervelende spierkrampen. Wanneer je te weinig drinkt ontstaat er een natrium en kalium te kort in jouw spieren, waardoor je vervelende spierkrampen ervaart.

Wanneer je spierpijn wilt voorkomen na het sporten is het belangrijk om eiwitrijk te eten. Door het vele sporten hebben jouw spieren namelijk behoefte aan eiwitten. Daarnaast zorgen eiwitten er niet alleen voor dat jouw spieren goed herstellen, maar ook dat ze groeien. Eiwitten zijn dus essentieel als je toe wilt werken naar jouw ultieme killerbody. Sport je zo veel dat eiwitrijk eten niet meer genoeg is? Probeer dan eens een eiwitshake.

