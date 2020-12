John McAvoy – the Ironman set free

Hoe slecht je jeugd ook is geweest, je kunt jezelf overtreffen in je volwassen jaren. De Londense John McAvoy bewijst het. Hij groeide op in een criminele familie. Dat ook hij het pad van een gewapende overvaller bewandelt, is hem niet vreemd. Hij weet niet beter. In de gevangenis gaat bij John een knop om. Hij begint met sporten. Deze prachtige documentaire neemt je mee vanuit de gevangenis naar Johns leven als professioneel atleet. Van lijden in de cel naar lijden tijdens een Ironman. Hij doet het. Met genoeg wilskracht is alles mogelijk. Check seizoen 1 en 2 van The Way of the Wildcard voor meer van dit soort inspirerende verhalen.

Lessons from the Edge

Als jij dacht dat een marathon ver is, dan heb je het mis. Die 42,2 kilometer is peanuts vergeleken met de afstand die de Zuid-Afrikaanse ultrarunners Ryan Sandes en Ryno Griesel aflegden. In Lessions from the Edge nemen ze je mee op de Great Himalaya Trail in Nepal. Ze rennen 1406 kilometer in een wereldrecord van 28 dagen. “Soms moet je je tot het uiterste pushen om je het meest levendig te voelen.” Ryan Sandes neemt zijn quote heel letterlijk en showt je alle hoge pieken en diepe dalen in deze docu.

Tim Don: The man with the halo

Tim Don is een klasse apart. Zijn obsessie om te snelste ter wereld te worden werd bruut verstoord toen hij door een vrachtwagen werd geraakt en zijn nek brak. In zijn documentaire zien we hem met een, in zijn eigen woorden: middeleeuws werktuig, om zijn hoofd en nek. Na een paar weken gaat hij met ‘halo’ en al richting de sportschool en begint de altijd vrolijke Tim weer met trainen. Trainen, trainen, trainen en na een paar maanden staat hij er weer: klaar voor een nieuwe race.

The other side of fear

Doodsbang zijn voor water en besluiten de grootste golven ter wereld te trotseren, Mark Mathews deed hij. Van zijn angst maakte hij zijn beroep. In The other side of fear laat hij zien wat daar bij komt kijken. In het interview met Red Bull dat hij eerder dit jaar gaf vat hij het mooi samen: “Mensen denken dat als ze bang zijn om iets te doen, het dan niet voor ze is weggelegd. Dat is niet waar. Iedereen is bang.”

Lunag Ri 2nd Attempt

Je kan na een mislukte poging besluiten dat het je niet gelukt is. Je kan jezelf ook vertellen dat het je nog niet gelukt is. David Lama en Conrad Anker beklimmen in deze toffe docu voor de tweede keer de 6907 meter hoge Lunag Ri, een piek van de Himalaya. Ze nemen je mee in de grootste challenge van hun leven.