Tijd om je sportdoel te concretiseren: 7 tips!

Het stellen van de juiste doelen op sportgebied is belangrijk voor de uitvoering van je trainingen. Hoe helderder je doel, hoe effectiever je kunt trainen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het stellen van doelen leidt tot betere resultaten. Logisch ook, want met een doel ga je echt je best doen om het te halen. Al je aandacht richt je op dat eindpunt. Dus waar wacht je nog op? Met onderstaande tips maak je je sportdoel zo concreet mogelijk.

Tip 1: Bepaal je focus

Jouw sportschema voor 2021? Die is compleet afhankelijk van jouw focus. Wil jij dit jaar sporten om sterker te worden, sneller te worden, af te vallen of fit te blijven? Een mooie combi is ook niet gek.

als je dit jaar echt de strijd tegen de kilo’s wilt aangaan. Je weet het vast, maar we herinneren je er graag nog aan: de enige manier om gewicht te verliezen is door minder kilocalorieën binnen te krijgen dan eraf te sporten. Neem dus ook je voedingspatroon onder de loep als afvallen jouw doel is.

Om af te vallen leg je de focus juist meer op cardio. Met cardio verbrand je al snel tussen de 300 en 800 kilocalorieën per uur. Dat is niet mis. Je kunt bijvoorbeeld gaan zwemmen, hardlopen of

Tip 2: Stel realistische doelen

Uiteraard is het goed als je jezelf uitdaagt, maar pas wel op met te hoge verwachtingen. Als je nu vijf kilometer aan een stuk kunt rennen, dan is een marathon over drie maanden misschien iets te hoog gegrepen. Ook met het oog op blessures. Daag jezelf uit, maar zorg wel voor een realistisch doel.

Tip 3: Bepaal de stip aan horizon

Tip 4: Combinatie van procesdoel en prestatiedoel