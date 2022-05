01 Sporten in de ochtend

Wanneer je niet aan een groepsles of teamsport vastzit, kan de stok achter de deur ontbreken om je na een lange, vermoeiende dag nog in je sportkleding te hijsen. Jij ploft dan liever op de bank. Dat kun je blijven doen wanneer je ervoor kiest om in de ochtend te sporten. Als je je wekker een uurtje eerder zet, is een stevige workout jouw eerste to-do van de dag. Hoe vaker je het doet, hoe gemakkelijker het zal gaan.

Wat helpt om in dit ritme te komen, is bijvoorbeeld een challenge, zoals de 30-dagen-plank challenge ;-). Door de dag sportend te beginnen, heb je de hele dag een voldaan gevoel. Daarbij krijg je over de gehele dag meer gedaan, aangezien je tijd overhoudt.

Johanna Holzmann tijdens een workout © Helge Roeske / Red Bull Content Pool

Waar je op moet letten zodat je in de ochtend het best presteert:

- Het uitvoeren van een warming-up

Een warming-up is altijd van belang, maar in de ochtend extra belangrijk doordat je lichaam nog moet opstarten en dit je blessuregevoeliger maakt.

- Het drinken van genoeg water

Na een nacht slapen en zweten verlies je een hoop vocht, wat je weer moet aanvullen.

- Heb jij moeite met trainen op een lege maag?

Houd er dan rekening mee dat je je maaltijd minstens 45 minuten voor je workout consumeert.

02 Trainen in de avond

Net als ‘s ochtends trainen, heeft ook ‘s avonds trainen zo zijn voordelen. Na een drukke dag is een workout het perfecte moment om alle stress en zorgen van de dag eruit te zweten. Ook zijn je spieren al opgewarmd en ben je gevoed, waardoor je meer energie hebt. En - indien goed getimed - slaap je na een goede workout als een roosje. Wanneer je regelmatig sport maakt je lichaam meer adenosine aan. Dit stofje heeft de vergelijkbare werking als melatonine, waardoor je moe wordt en dieper slaapt.

Johanna Holzmann traint thuis © Helge Roeske / Red Bull Content Pool

Waar je op moet letten zodat je in de avond het best presteert:

- Time je maaltijd

Zorg dat je minimaal 2 tot 3 uur voorafgaand je training een energierijke maaltijd hebt gegeten.

- Train niet te laat op de avond

Soms kun je nog in de rush van je workout zitten, waardoor je moeilijk in slaap komt en de volgende dag 1-0 achterstaat.

03 Sporten in de ochtend of avond beter: krachttraining

Tot heden is er nog geen significant verschil gevonden in spiergroei in correlatie met het trainingsmoment. Uit onderzoek is wel gebleken dat je lichaam tussen 14.00 en 18.00 piekt in energie en je lichaam gedurende deze uren de beste hormonen produceert voor spieropbouw. Midden op de dag trainen is voor velen helaas geen optie. Train daarom vooral op de momenten van de dag wanneer jij je het best voelt.

Johanna Holzmann doet thuis een training © Helge Roeske / Red Bull Content Pool

04 En hoe zit dat met duursport?

Of je ‘s ochtends of ‘s avonds traint als duursporter heeft overduidelijk wel invloed op de prestaties die je levert. Máár, dit heeft dan weer een hoop te maken met of jij een ochtend- of avondmens bent. Het prestatieverschil kan namelijk oplopen tot 26%.

05 Op welke moment precies presteer je dan het best?

Ochtendmensen presteren het best tot 5 á 6 uur nadat ze ontwaken. Avondmensen presteren dan weer het best nadat ze 11 uur wakker zijn. Waar dit mede mee te maken heeft zijn de fysiologische processen. Afhankelijk of jij een ochtend-, middag- of avondtype bent, geeft elk lichaam op verschillende momenten van de dag opwekkende stofjes af.

06 Val je sneller af met sporten in de ochtend op een lege maag?

Je vindt het fijn of je vindt het niks: cardio op een nuchtere maag. Sommigen zweren erbij. Het zal er namelijk voor zorgen dat je direct vet verbrandt. Ruim 10 uur niks eten, dan naar buiten voor een pittige run en het vet verbrandt als sneeuw voor de zon. Klinkt goed, toch? Dan hadden we met z’n allen binnen no-time een sixpack. Je raadt het al… dit is niet hoe het lichaam werkt. Je lichaam heeft diverse ‘voorraden’ waar je lichaam energie vandaan haalt. Vet is daar een van, maar niet hetgeen waar je lichaam als eerst mee aan de slag gaat.

Aankomen en afvallen is een geleidelijk proces, waarin de energiebalans leidend is. Wanneer je wil afvallen moet je er dus voor zorgen dat je aan het eind van de dag minder calorieën binnenkrijgt dan dat je verbruikt.