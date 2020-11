Deed jij mee aan de sporttrends van 2020?

Het jaar 2020 heeft geschiedenis geschreven. Het gaat de boeken in als jaar waarin de sportscholen een paar maanden gesloten waren, thuissporten de norm werd en sportwedstrijden in de ban werden gedaan. Het is het jaar waarin we op zoek moesten naar creatieve oplossingen . Dat lukte! We zullen nooit stoppen met sporten. Dit waren de sporttrends van dit jaar. Deed jij eraan mee?

Thuissporten

Blijf zoveel mogelijk thuis. Deze combinatie van woorden zullen we niet snel meer vergeten. Massaal toverden we onze woonkamers om tot heuse sportscholen. Matje erbij en klaar is Kees. Via Youtube-filmpjes of met online groepslessen van sportscholen en -verenigingen hielden we onszelf fit. Een blijvertje wat ons betreft!

De morning run of wandeling houden we erin! © Unsplash

’s Ochtends sporten

Dat vele thuiswerken zorgde ervoor dat we ’s ochtends tijd overhielden. We hadden immers geen reistijd naar onze werkplek meer. Hoewel we ervoor hadden kunnen kiezen om langer in bed te liggen, deden we dat niet (oke, niet altijd…). We gebruikten deze extra tijd om de dag te beginnen met een work-out. Het maakte ons productief en gaf ons nog meer energie om de dag door te komen.

Nieuwe sporten ontdekken

Voetballers gingen bootcampen, gymjunkies probeerden eens een virtuele HIIT-training en de hockeyers onder ons werden yogaliefhebbers. Dit was het jaar waarin we nieuwe sporten ontdekten . Sporten die we nog nooit geprobeerd hadden of zelfs nog nooit van hadden gehoord, zoals Xcore of Rocycle.

Heather McPhie tijdens een yoga sessie © Dustin Snipes/Red Bull Content Pool

Yoga

Dit jaar is al intens en heftig genoeg. Rust was wat we nodig hadden. Rust en beweging tegelijk, maakte yoga immens populair. De virtuele lesjes schoten als paddenstoelen uit de grond. Van het rustige yin-yoga tot het actievere vinyasa-yoga. Ook onze mind moest getraind worden, want een beetje mindfullness konden we allemaal wel gebruiken dit jaar.

Trainen met je eigen lichaamsgewicht