Het sprookje van Leipzig

RB Leipzig treft vandaag Paris Saint-Germain in de halve finale van de UEFA Champions League. Met name de ijzersterke Dayot Upamecano maakte in de kwartfinale indruk. Zit er nog meer in? Is het 33-jarige tactische brein van trainer Julian Nagelsmann, in staat nog een keer te verrassen? En lukt het Die Roten Bullen om binnen elf jaar van de 5de divisie naar de finale van de Champions League te gaan?

RB Leipzig © RB Leipzig, ilustracija

De geschiedenis

De club is in 2009 opgericht en begon in de 5de divisie, waar ze precies één seizoen speelden. De club kon destijds rond de tweeduizend toeschouwers rekenen voor hun thuiswedstrijden.

De volgende jaren waren niet even makkelijk. De ploeg bleef drie jaar hangen in het vierde niveau van Duitsland, in de Regionalliga Nordost. Na een vierde en derde plaats, werd de club in 2013 eindelijk weer kampioen. Red Bull promoveerde naar de 3.Liga, kon zich een officiële profclub noemen en werd bekend als Rassenballsport.

Daniel Frahn © GEPA pictures

RB Leipzig ging als een stoomtrein. De ploeg werd tweede in de competitie en promoveerde daarmee naar het tweede niveau in Duitsland. Ze verbleven hierdoor slechts een jaar in de 3.Liga.

Het beleid van Die Roten Bullen werpt ook zijn vruchten af in de 2.Bundesliga. Met de focus op jong talent werkt de ploeg zich binnen twee seizoenen naar het hoogste niveau van Duitsland: de Bundesliga. Waar de ploeg ooit met 2.000 toeschouwers begon, hebben ze nu 7 jaar later een achterban van ruim 40.000 supporters.