Dit waren de beste momenten van Red Bull Stalen Ros

De rust is weer een beetje teruggekeerd in Den Haag. Want zaterdag 30 september was het een compleet prettig gestoorde chaos tijdens de eerste editie van Red Bull Stalen Ros.

Met 33 teams kwamen er genoeg rossen voorbij, in allerlei vormen en maten. Sommige succesvol, anderen waren gedoemd om direct in het water van de Prinsessegracht te belanden . Naast het halen van de bel, wat uiteraard de main target was, konden er ook punten behaald worden voor design en stijl. Zelfs een elegante duik kon punten opleveren bij de jury.

Hoge punten bij de jury, maar is het effectief? © Jarno Schurgers / Red Bull Content Pool Kudos voor het design, maar niet pumptrack proof © Marcel van Hoorn Vette bak, maar ook een nat pak © Jarno Schurgers / Red Bull Content Pool Later! © Marcel van Hoorn / Red Bull Content Pool

Ga je voor punten of voor de bel?

Sommige deelnemers gingen vol voor de overwinning door aan de start te verschijnen met simpele, kale, met weinig poespas uitgevoerde stalen rossen. Of dit slim is, lees je zo...

Wat wel erg opviel is dat de meest bizarre creaties moeilijk de finish bereikten. Vaak zijn ze moeilijk onder controle te houden, of is het zicht voor de bestuurder slecht, wat eigenlijk meteen werd afgestraft met een nat pak.

Jeanette kwam tot... het eerste obstakel © Rutger Pauw Een lage fiets met genoeg snelheid voor de obstakels © Jarno Schurgers Snel design, maar de finish werd niet fietsend gehaald © Jarno Schurgers

Een lage fiets is lekker snel

Deze deelnemers hebben goed naar Max Verstappen en de F1 gekeken. Maar, wellicht vergeten dat de fiets niet op een strakke, lekker geasfalteerde baan zou gaan.

De track van Red Bull Stalen Ros begon met een trappetje, gevolgd door een Hollandse fietsbrug, daarna kasseien en als laatste de pumptrack. Maar net voor de bel was er nog een versmalling toegevoegd, maar de meeste lage fietsen waren allang in het water beland. Want laag is snel, maar als je niet heel snel gaat dan blijft het frame hangen achter alle hoogteverschillen op het eerste deel van de baan.

Om balast af te gooien lijkt slim, maar geeft je een diskwalificatie 😉 © Jarno Schurgers Testritten zijn slim, als je het maar niet alleen op vlak asfalt doet © Marcel van Hoorn Stijlvolle crashes zoals deze leveren punten én applaus van het publiek op. © Jarno Schurgers

Meer blunders en tips?

Eigenlijk vielen er nog een paar dingen op die de deelnemers wellicht mee kunnen nemen voor hun design voor een volgende editie van Red Bull Stalen Ros.

Rossen waarbij het stuur niet voorop zit, zoals een fiets normaal gesproken ontworpen is, leverde voor het publiek in ieder geval hilarische momenten op. Al zwieberend over het parcours was het wachten op de snoekduik. Meestal ging het dan bij de kasseien al mis.

Ook de, veelal wel toffe ontwerpen, waarbij de deelnemers niet achter elkaar maar juist naast elkaar zaten bleken niet helemaal optimale resultaten te leveren. Ook bij designs waarbij de trappers voor de deelnemers niet zichtbaar zijn omdat er iets overheen was gebouwd zorgde meestal voor een nat pak. Door alle hobbels en bobbels schoten de fietsers snel van de pedalen. Als je dan niet snel genoeg bent om weer grip te krijgen dan gaat je ros met je aan de loop. En niet richting de bel!

Wel scoorden deze fietsen dikke punten bij onze jury, óf zelfs een Gouden Bel (lees: +3 punten in de totaalscore).

Voor Fabio Wibmer was de track een eitje © Jason Broderick Kijk de blije koppies van Team Rocket! © Jarno Schurgers Achterop was het nog leuk, degene voorop is nu nog misselijk © Jarno Schurgers In principe geeft de witte lijn het baanverloop weer. Lekker handig, toch? © Rutger Pauw

En wat werkt dan wel?

Als tandems genoeg snelheid hadden leken deze toch wel echt in het voordeel te zijn. En dan met name de ‘fabrieks-tandems’ en niet de zelf gelaste edities. Ook ervaring in de BMX-scene gooide hoge ogen. Het kunnen lezen van de baan en daarop anticiperen kan veel voordelen opleveren.

Ook hoorden we van deelnemers dat dikke banden, of banden die niet volledig opgepompt waren, meer grip op zouden leveren. Op zich klopt dit helemaal als je aan het mountainbiken bent over zand en modder, maar niet voor de track van Red Bull Stalen Ros. Goed oppompen dus!

Dus neem deze tips mee als je gaat bouwen voor de volgende editie van Red Bull Stalen Ros.

Wil je alle actie nog een keertje terugzien? Dat kan! Red Bull Stalen Ros is vanaf 25 oktober te zien op Red Bull TV.