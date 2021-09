De juiste sport vinden is best een uitdaging. Het moet leuk en uitdagend zijn, maar je moet er zeker ook nieuwe energie uit kunnen halen. Met de volgende tips ben je verzekerd van een sterk begin:

Iets voor een eerste keer doen is altijd een beetje spannend. Je bent immers een beginner en de kans is groot dat jij je daardoor flink buiten je comfortzone voelt. Zoek daarom wat vrienden die in ieder geval de eerste keer met je mee willen. Samen sta je immers sterker dan alleen! En het is ook nog eens heel gezellig.

