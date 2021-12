Met de basistaken van je lichaam verbrand je dagelijks de meeste calorieën. Die taken zijn bijvoorbeeld je spijsvertering, het rondpompen van je bloed en je lichaamstemperatuur op pijl houden. Dat is top, want daar hoef je dus helemaal niks voor te doen. Als het koud is buiten, kost het je lichaam meer moeite om je lichaamstemperatuur op pijl te houden. Dat zorgt er voor dat jij meer calorieën verbrandt als het winter is.

Met de basistaken van je lichaam verbrand je dagelijks de meeste calorieën. Die taken zijn bijvoorbeeld je spijsvertering, het rondpompen van je bloed en je lichaamstemperatuur op pijl houden. Dat is top, want daar hoef je dus helemaal niks voor te doen. Als het koud is buiten, kost het je lichaam meer moeite om je lichaamstemperatuur op pijl te houden. Dat zorgt er voor dat jij meer calorieën verbrandt als het winter is.

Met de basistaken van je lichaam verbrand je dagelijks de meeste calorieën. Die taken zijn bijvoorbeeld je spijsvertering, het rondpompen van je bloed en je lichaamstemperatuur op pijl houden. Dat is top, want daar hoef je dus helemaal niks voor te doen. Als het koud is buiten, kost het je lichaam meer moeite om je lichaamstemperatuur op pijl te houden. Dat zorgt er voor dat jij meer calorieën verbrandt als het winter is.

Tijdens het sporten ontstaat het hormoon irisine doordat je spieren samentrekken. Dit hormoon zorgt ervoor dat wit vet wordt omgezet in bruin vet. Wat het verschil is tussen die twee? Wit vet slaat energie op in je lichaam. Bruin vet zet energie daarentegen om in warmte (= verbranding). Ja, dat lees je goed, er bestaat vet dat calorieën verbrandt! Als je sport wordt wit vet in je lichaam omgezet in bruin vet, waardoor calorieën worden verbrand. Tijdens het rillen in de kou gebeurt er iets soortgelijks. Het hormoon irisine wordt aangemaakt en wit vet wordt omgezet in bruin vet. Kou zorgt dus voor extra verbranding.

Tijdens het sporten ontstaat het hormoon irisine doordat je spieren samentrekken. Dit hormoon zorgt ervoor dat wit vet wordt omgezet in bruin vet. Wat het verschil is tussen die twee? Wit vet slaat energie op in je lichaam. Bruin vet zet energie daarentegen om in warmte (= verbranding). Ja, dat lees je goed, er bestaat vet dat calorieën verbrandt! Als je sport wordt wit vet in je lichaam omgezet in bruin vet, waardoor calorieën worden verbrand. Tijdens het rillen in de kou gebeurt er iets soortgelijks. Het hormoon irisine wordt aangemaakt en wit vet wordt omgezet in bruin vet. Kou zorgt dus voor extra verbranding.

Tijdens het sporten ontstaat het hormoon irisine doordat je spieren samentrekken. Dit hormoon zorgt ervoor dat wit vet wordt omgezet in bruin vet. Wat het verschil is tussen die twee? Wit vet slaat energie op in je lichaam. Bruin vet zet energie daarentegen om in warmte (= verbranding). Ja, dat lees je goed, er bestaat vet dat calorieën verbrandt! Als je sport wordt wit vet in je lichaam omgezet in bruin vet, waardoor calorieën worden verbrand. Tijdens het rillen in de kou gebeurt er iets soortgelijks. Het hormoon irisine wordt aangemaakt en wit vet wordt omgezet in bruin vet. Kou zorgt dus voor extra verbranding.