Is cardio en krachttraining een goede combinatie?

Voordat we antwoord geven op de vraag, gaan we eerst dieper in op de twee sportvormen.

Wat is cardio en wat is het effect van cardio?

Cardio is een trainingsvorm waarmee je je uithoudingsvermogen traint. In andere woorden: de conditie van je hart en van je longen. Cardiotraining is ontzettend goed voor je bloedvaten. Tijdens het trainen stroomt er veel bloed door je aderen. Hierdoor worden je bloedvaten sterk met als gevolg een betere conditie van je hart en longen. Voorbeelden van cardiotraining zijn hardlopen, wielrennen, zwemmen, roeien, skeeleren en schaatsen. Op de hardloopband en de crosstrainer in de sportschool valt ook onder cardiotraining. Bij cardio doe je langdurige, relatief lichte oefeningen, terwijl krachttraining vooral draait om korte en zware oefeningen.

Voordelen van cardio zijn: je verbrandt veel calorieën en verliest daardoor sneller gewicht dan met krachttraining. Je uithoudingsvermogen verbetert.

Nadelen van cardio zijn: je ontwikkelt niet veel spiermassa en spierkracht. Cardio met krachttraining combineren zou in theorie nu al een goede combinatie zijn. Lees snel verder voor het echte antwoord.

Lucy Charles Barclay © James Mitchell / Red Bull Content Pool

Wat is krachttraining en wat is het effect van krachttraining?

Krachttraining is training waarmee je je spiermassa en je spierkracht laat toenemen. Je wordt sterker door krachttraining, omdat je spieren sterker worden. Tijdens deze vorm van trainen ontstaan er minuscule scheurtjes in je spieren. Don’t worry! Dat is niet negatief, want na de training gaan je spieren zich herstellen om de volgende training aan te kunnen. Je bouwt spiermassa en spierkracht op. Door de volgende training iets zwaarder te maken, bijvoorbeeld door zwaardere gewichten te gebruiken, boek je progressie. Elke training dezelfde gewichten gebruiken, is dus niet zo slim. Zo kom je niet vooruit. Voorbeelden van krachttraining zijn fitness, Crossfit, bodybuilding, judo en worstelen. Veel oefeningen die je doet in sportschool zijn gericht op krachttraining. Het gaat bij krachttraining om korte, zware oefeningen, terwijl cardio draait om langdurige relatief lichte oefeningen.

Voordelen van krachttraining zijn: je krijgt een sterker en strakker lichaam. Je bouwt spiermassa en spierkracht op. Met meer spiermassa verbrand je in rust meer calorieën dan met minder spiermassa.

Nadelen van krachttraining zijn: je conditie verbetert niet zo snel als met cardio.

Colleen Fotsch © Mark Johnson / Red Bull Content Pool

Keuze tussen cardio en krachttraining, of niet?

De grote vraag is dus of je cardio en krachttraining moet combineren of dat het verstandiger is om je te focussen op een van de twee. Het antwoord is simpel: cardio en krachttraining kan je heel goed samen combineren! Deze trainingsvormen vullen elkaar enorm goed aan.

Krachttraining doet wonderen voor de spieren die je nodig hebt bij cardio. Sterke beenspieren tijdens het hardlopen, schaatsen of voetballen zorgen bijvoorbeeld voor minder verzuring in je benen. Ook heb je minder kans op blessures, omdat je spieren sterker zijn.

Andersom is een goede conditie ook handig als je krachtsporter bent. Je kan bijvoorbeeld sneller nog wat extra vet kwijtraken en je houdt je training langer vol door je goede fysieke en mentale conditie.

De stelling ‘cardio en krachttraining is een goede combinatie’ is dus juist! Plan vanaf nu beide trainingsvormen in je trainingsschema in voor optimaal resultaat.