Om spiermassa op te bouwen is het belangrijk dat je regelmatig en consequent traint. Dit doe je door voor jezelf een trainingsschema op te stellen. Kijk bij het maken van jouw trainingsschema goed naar de tijd die je aan het trainen wil besteden. Heb je iedere dag minstens een uur de tijd? Dan kan je denken aan een split schema, waarbij je iedere training de focus legt op een bepaalde spiergroep. Het voordeel hiervan is dat je specifieker traint en de belasting per spiergroep hoger is. Heb je slechts een paar dagen per week de tijd? Dan is het verstandig om Full Body trainingen te doen. In een Full Body schema train je jouw hele lichaam. Het voordeel van deze trainingsvorm is dat je intensiteit per training hoger ligt en dat je dus ook maar drie langere trainingen per week hoeft te doen.