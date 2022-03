De meeste hardlopers doen vooral duurloopjes. Een duurloop houdt in dat je over een bepaalde afstand continu hetzelfde tempo blijft lopen. Deze trainingen zijn onwijs effectief als je langere afstanden wil gaan trainen, maar ze zorgen er niet persé voor dat je sneller wordt.

Om sneller te worden met hardlopen heb je een intervaltraining nodig. Tijdens deze trainingsvorm wissel je korte en snelle tempo’s af met rustperiodes waarin je wandelt of langzaam dribbelt. Is een intervaltraining minder zwaar dan een duurloop? Zeker niet! Doordat je tijdens de snelle tempo’s meer van je lichaam vraagt dan bij een duurloop, wordt deze training vaak als zeer vermoeiend ervaren.

Het succes van een intervaltraining valt of staat bij de balans tussen de belasting en het herstel gedurende de training. Als je tussen de intervallen door te lang rust houdt, wordt het trainingseffect al minder groot. En dat willen we natuurlijk niet. Blijf in de lage tempo’s daarom altijd in beweging, door bijvoorbeeld te dribbelen.

Over het algemeen rent men tijdens een intervaltraining minder kilometers dan tijdens een duurloop. Dat betekent echter niet dat deze trainingsvorm minder effectief is. Met een intervaltraining train je namelijk echt op snelheid. Door je lichaam te pushen om sneller te lopen, merk je tijdens een duurloop al gauw dat het makkelijker is om nog verder en sneller te hardlopen.

