De beste oefening om altijd jouw armen te trainen als vrouw is een push up. Een push up is een compound oefening wat betekent dat je niet alleen jouw arm- en borstspieren traint, maar je versterkt ook nog eens je core. Met een push up kan je variëren door je armen smaller of breder uit elkaar te zetten. Hoe breder jij je armen zet, hoe meer je de focus op je rug legt. Ben je benieuwd naar nog meer variaties van de push-up?

