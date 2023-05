Of je groot of klein bent, maakt niet uit. Op straat geldt maar een regel. Als je goed genoeg bent, mag je meedoen.

Waar ter wereld je ook komt, het voetbal begint op straat. De hype waaide in de jaren tachtig en negentig over naar Nederland. Onder meer in Amsterdam en Rotterdam stroomden de pleintjes vol. Daar, op het asfalt, kwam iets op gang wat afweek van het klassieke voetbal. Op het gras tellen de doelpunten, op de straat gaat het om veel meer dan dat.

Als je de straat of een pleintje opstapt, doet je achtergrond er niet toe. Bij straatvoetbal draait het om techniek, plezier en onderling respect in de puurste vorm. Heb je geen bewegingen in huis, dan kun je het vergeten. Zonder lef, bluf en creativiteit red je het niet. Op een kleiner veld met minder spelers is er geen mogelijkheid om je te verschuilen. Het enige wat telt, zijn je skills. Die zijn onmisbaar op het hoogste niveau.

Daar kan Memphis Depay over meepraten. De aanvaller van het Nederlands elftal is een van de vele spelers die op straten en pleintjes de basis voor zijn profcarrière heeft gelegd. Zijn kwaliteiten vielen al vroeg op bij VV Moordrecht, dat niet lang van de kwaliteiten van het aanstormende talent kon genieten. Inmiddels staat Memphis onder contract bij Atlético Madrid. Zijn technische bagage verraadt dat de straatvoetballer in hem nooit is verdwenen.

Meer acrobatiek dan voetbal

Straatvoetbal staat voor vrijheid. In wat je doet en wanneer je dat doet. Edgar Davids, die vorig jaar nog schitterde op Red Bull Street Rhythm, bracht een documentaire en een fotoboek uit om aandacht te geven aan straatvoetbal. "Wat ze nu met een bal kunnen is ongelooflijk", verbaasde de exinternational zich over het niveau van de nieuwe generatie. "Dat heeft soms meer te maken met acrobatiek dan met voetbal. Het gaat om entertainment, om show."

Reken maar dat die woorden waar zijn. Straatvoetbal is hot. Ook om naar te kijken. De trucs worden telkens naar een hoger niveau getild, het tempo is nauwelijks bij te houden. Maar het straatvoetbal gaat verder dan de bal. Het maakt onderdeel uit van een cultuur. A way of life.

Ook kleding en muziek spelen een belangrijke rol. Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. Het mooie aan straatvoetbal? Het is altijd dichtbij. Bij jou om de hoek of op een pleintje in de wijk. Trek je schoenen aan en gaan!

Red Bull Four 2 Score

Natuurlijk richt ook Red Bull zich op straatvoetbal. Met Red Bull Four 2 Score keert Memphis binnenkort terug naar zijn roots. De spits vroeg zes captains om de beste teams van Nederland samen te stellen en het op 9 juni in Rotterdam tegen elkaar op te nemen. Onder anderen Steven Bergwijn en Orlando Engelaar zullen een team kiezen en coachen.

