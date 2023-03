In de recente jaren is streamen enorm populair geworden. Met name de afgelopen drie jaar, doordat iedereen veel thuis heeft gezeten. Het platform Twitch bestaat echter al sinds 2007, toen het platform Justin.tv op de markt kwam. Dat platform werd uiteindelijk Twitch, en de rest is geschiedenis.

Je hoort daarom ook steeds vaker dat gamers, en niet gamers - ja op Twitch of YouTube kun je ook streamen over zaken als koken, muziek en van alles en nog wat - hun eigen livestream op willen zetten. Toch is dat nog niet zo makkelijk, zeker niet als je ook wilt zorgen dat je kwaliteit op orde is. Daarom leggen wij in dit artikel uit wat je allemaal nodig hebt.

Software: Streamlabs vs OBS

Om te beginnen met streamen heb je uiteraard software nodig, en daarin zijn er eigenlijk twee (bekende) smaken: OBS en Streamlabs. OBS is een open source alternatief, volledig gratis en het meest compleet van de twee. Daar staat tegenover dat het ook lastiger is in gebruik, en qua interface - zeker voor een beginner - niet altijd even duidelijk.

Streamlabs, dat overigens ook gebaseerd is op OBS, is een simpelere versie van OBS. Het is makkelijker in gebruik en biedt voor de gemiddelde streamer genoeg opties. Ook Streamlabs is volledig gratis. Het hangt er dus een beetje vanaf wat je als streamer wilt, meteen het diepe in duiken en alle opties tot je beschikking? Kies dan voor OBS. Toch liever wat simpeler beginnen? Streamlabs.

Stream PC? Game PC?

Om te streamen heb je uiteraard een computer nodig. Mocht je voornamelijk willen streamen vanaf een console, zoals de PS5 of Xbox Series X/S, dan raden we je aan om een computer aan te schaffen met een instapvideokaart (een 3050/3060 van Nvidia bijvoorbeeld) en voornamelijk te focussen op een flink sterke processor. Denk hierbij aan een nieuwste generatie(s) zoals Ryzen (3000, 5000 en 7000-series), Intel (11000, 12000 en 13000 series).

Stream je voornamelijk PC games? Dan kun je natuurlijk direct vanaf je Game PC streamen. Het nadeel daarvan is echter wel dat je vaak wat prestaties inlevert, waardoor zeker moderne games in hoge resolutie wellicht wat minder soepel lopen. Veel gevorderde streamers kiezen daarvoor uiteindelijk voor een tweede computer, waarvan de enige taak is om de stream te encoderen en uitzenden.

Microfoon

Naast een computer heb je natuurlijk ook een goede microfoon nodig, want één van de leuke aspecten van streamen is dat je met jouw kijkers kunt interacteren. Daarom zijn wij ook van mening dat dit een enorm belangrijk aspect is. Er zijn een aantal opties: een headset met microfoon, een standalone USB-microfoon en een XLR-microfoon. De beste keuze voor de beginner is wat ons betreft een standalone USB-microfoon, waar iemand uiteindelijk zou kunnen overstappen naar een XLR-microfoon. Een XLR-microfoon kan zodoende in een mixer en daarbij kan geluid op een fijnmazigere manier ingesteld worden.

Capture Card: Elgato en Avermedia

Een capture card is een manier om beelden vanaf jouw console naar je PC te krijgen en zo uit te zenden op Twitch of YouTube. Er zijn in principe twee grote spelers, namelijk Elgato en Avermedia. Elgato is het bekendere merk, en biedt zowel externe als interne capture cards. Interne capture cards bouw je in je computer, net zoals een videokaart. Avermedia is wat minder bekend, maar biedt ook waar voor het geld. Kijk vooral naar wat jij nodig hebt. Stream je bijvoorbeeld PC games, dan is een capture card uiteraard niet nodig.

Optionele benodigdheden

Naast alle verplichte benodigdheden, zijn er ook nog optionele benodigdheden. Een webcam is er één waarvan die wellicht niet perse nodig is, maar wel enorm veel toevoegt aan jouw stream. We raden beginners daarom aan met een simpele webcam te beginnen, zoals die van Logitech. Ben je op zoek naar een professionele oplossing, dan kun je nadenken over het inzetten van een fotocamera als webcam voor je stream.

Naast een webcam is ook een streamdeck aan te raden. Dit is een apparaatje dat je verbindt via USB en waarmee je snel kunt schakelen tussen verschillende scenes van je stream, of gekke effecten toe kunt voegen. Zie het als een soort klein extra toetsenbordje. En als allerlaatste raden we ook aan goede verlichting aan te schaffen, mocht je bijvoorbeeld streamen vanuit een donkere kamer.