De streamers die gaan strijden voor de winst in de Streamer Showdown zijn Kluizenaer, PeperTV, Sejecem en Mathia . Zij hebben de taak gekregen om een fenomenaal Valorant-team samen te stellen dat volledig bestaat uit studenten. Tijdens de showdown gaan zij voor eens en altijd bepalen welk team het beste is!

De streamers die gaan strijden voor de winst in de Streamer Showdown zijn Kluizenaer, PeperTV, Sejecem en Mathia . Zij hebben de taak gekregen om een fenomenaal Valorant-team samen te stellen dat volledig bestaat uit studenten. Tijdens de showdown gaan zij voor eens en altijd bepalen welk team het beste is!