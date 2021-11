Capcom is op dreef. Ondanks een moeilijke start aan het begin van de vorige generatie van consoles, bewees de uitgever tegen het einde van de PS4 en Xbox One-tijdperk een van de meeste consistente bedrijven te zijn als het aankomt op kwaliteit. De Resident Evil-franchise is teruggebracht van de rand van obscuriteit, Monster Hunter is eindelijk populair geworden bij het mainstream publiek en Street Fighter is nog nooit zo actief geweest. De Street Fighter-serie is nu bijna 35 jaar oud en is één van de beste verkopende gameseries in de wereld met meer dan 45 miljoen verkochte games.

Ondanks dat de release van Street Fighter V in 2016 nogal moeilijk verliep (voornamelijk vanwege weinig content en een onbetrouwbare netcode) is het spel in de jaren door de constante updates van Capcom uitgegroeid tot een totaal ander spel. De twee grote updates, Arcade Edition en Champion Edition uit 2018 en 2020, vernieuwden het spel en Capcom heeft dan ook bewezen dat de ruwste diamanten omgetoverd kunnen worden tot de mooiste sieraden .

De release van Street Fighter 6 moet wel goed verlopen. "Street Fighter V was bij de lancering geen totaalpakket," legt Giants Gaming's Alfonso Martinez " VegaPatch" Pozo uit. "De online ervaring was helemaal niet goed, en de single-player modi waren niet goed genoeg. Het basisspel was oké, maar als 2020 iets heeft bewezen in de gamewereld, dan is het wel dat je je spel moet uitbrengen wanneer het klaar is . Als je een spel na de release moet fixen, is dat nog slechter op de lange termijn."

Dit sentiment wordt gedeeld door Red Bull atleet en professionele Street Fighter-speler Adel ‘Big Bird’ Anouche. "Eerste indrukken zijn belangrijk," legt Adel uit. "En ik zou liegen als ik zou zeggen dat de eerste indruk van Street Fighter V goed was. De volgende game moet bij de release een betere build hebben om nieuwe spelers aan te trekken . Ik gaf vrij weinig om de content van het spel bij de release omdat ik alleen maar tegen andere spelers wou spelen, maar nieuwere spelers denken er anders over."

Voor deze groep competitieve spelers is het op orde krijgen van het online-component essentieel . Nadat een spel live gaat, worden er al vrij snel toernooien georganiseerd en spelers moeten al snel gaan trainen tegen andere spelers met vergelijkbare vaardigheden. Dit is een belangrijk onderdeel van de esports-kant van een vechtspel.

Het spel moet gewoon meteen goed lopen. Een diepgaande periode met verschillende Alfa- en Betatesten zijn noodzakelijk om een stevig fundament te bouwen voor het volgende spel in de langlopende serie . Daarnaast moet het spel volgens Adel een goede tutorial hebben om beginners en nieuwkomers tot de serie in te leiden.

Een Street Fighter-spel is natuurlijk niets zonder de bekende karakters zoals Ryu en Chun-Li, maar het spel moet wel nieuw aanvoelen. "Street Fighter is een iconische en erkende serie, dus ik denk dat het onvermijdelijk is om er wat klassieke personages in te gooien," zegt Daigo 'The Beast' Umehara , Red Bull's veteraan op het gebied van Street Fighter. "Wat Capcom deed met Street Fighter V was om de vaardigheden van die old-school personages aan te passen tot iets dat we nog niet eerder hadden gezien. Dus ik denk dat de ontwikkelaars deze keer verschillende manieren hebben om de personages aan te pakken."

Volgens de professionals horen nieuwe personages bij het spel, maar dan moeten die personages wel unieke movesets hebben en niet de klassieke personages na-apen . Deze nieuwe personages moeten ook een eigen persoonlijkheid hebben. Niets laat dit meer zien dan Rashid, de eerste Street Fighter met roots in het Midden-Oosten. "Ik zou het geweldig vinden als ze meer personages introduceren die gebaseerd zijn op regio's," legt Adel uit. "Hoewel Rashid een geweldige keuze is en een zeer goede toevoeging als een Arabisch personage, vertegenwoordigt hij alleen het Midden-Oosten, dus ik zou graag een personage zien dat ook Noord-Afrika vertegenwoordigt."

Uiteindelijk bepalen alle personages samen de meta voor het spel die constant verandert, waardoor niet altijd meteen duidelijk is hoe het spel zich in een verder stadium gaat ontwikkelen.

Personages zijn slechts een deel van wat een vechtspel geweldig maakt. Zonder een goed gameplay-systeem zijn goede karakters nutteloos. Street Fighter evolueert altijd en de kern van de gameplay verandert met elke nieuwe versie. Street Fighter V verwijderde de Focus Attacks die zo kenmerkend waren voor Street Fighter IV en voegde de V-Gauge toe en de V-Skills, V-Reversals, en V-Triggers die erbij hoorden.

"Ik denk niet dat het een must is, maar wijzigingen aan de interface (focusmeters, health bar etc.) zou een welkome verandering zijn," zegt Adel. "Het zou het spel weer nieuw laten aanvoelen en dat is altijd een goed gevoel! Wat de gimmicks betreft, zou ik graag een Focus Attack-achtige techniek [uit Street Fighter IV] of parry zien terugkomen, maar dat is wishful thinking!"

"De twee enige dingen die ik zou veranderen zou de introductie van een geluid zijn dat aankondigt dat een speler genoeg V-meter heeft om het te activeren, en een grotere stun-meter " voegt VegaPatch toe. "Ik heb mensen ontmoet die die niet in één oogopslag kunnen zien; hij is te dun. De rest werkt fantastisch, naar mijn mening!"

Tegenwoordig breng je niet zomaar een spel uit op de markt. Vroeger werden vechtspellen uitgebracht en dat was het dan. Deze versie werd bij elke competitie of toernooi gespeeld en grote veranderingen kwamen pas bij het volgende spel aan te pas. Ontwikkelaars brengen nu regelmatig updates uit aan nieuwe spellen en dat is muziek in de oren van professionele Street Fighter-spelers.

VegaPatch is blij met de huidige werkwijze van Capcom, een patch per seizoen of jaar, maar heeft wel enkele suggesties voor het nieuwe spel. "Wat ik graag zou willen zien in Street Fighter 6 is een consistent updateschema : misschien twee patches per jaar die focussen op het balanceren van de gameplay, zoals in de vorige seizoenen."

Volgens de professionals moet er hoe dan ook een balans zijn tussen sommige onderdelen veranderen en andere onderdelen hetzelfde te houden. Daigo: “Eén update per seizoen is waarschijnlijk te lang voor casual spelers, maar het maakt het spel wel beter voor de pro’s."

Street Fighter 6 zal hoe dan ook een nieuw, spannend hoofdstuk zijn in de langlopende serie. De nieuwste vechtgame zal sowieso een instappunt zijn voor een hele nieuwe generatie spelers die een kijkje nemen in de kleurrijke, maar ingewikkelde wereld van vechspellen.