De jonge Australiër debuteerde vorig jaar pas op het allerhoogste niveau in Amerika en is nu al één van de meest besproken crossers. Samen met broer Hunter reed hij in het WK supercross en de Amerikaanse motorcross Nationals.

Vooral Jett maakte furore en wordt zelfs al vergeleken met GOAT Ricky Carmichael en beschouw als opvolger van de gepensioneerde Australische kampioen Chad Reed. Vanaf komend seizoen rijdt hij voor het Honda fabrieksteam en wordt hij onderdeel van Team Red Bull. Dit is wat je over deze cross-sensatie moet weten.

Lawrence woonde een tijdje in Nederland voordat hij naar Amerika ging

In 2014 werd Lawrence wereldkampioen bij de junioren, waarna hij als 12-jarige naar Europa vertrok met zijn familie. Eerst woonden ze in Nederland en daarna in België. “Zij hebben er enorm veel voor over moeten hebben”, weet Lawrence nog over hoe de overgang voor zijn familie was. “Zeker omdat mijn broertje, Tate, autisme heeft en van Australië hield. Ze hebben heel veel moeten meemaken om te komen waar we nu zijn.” In 2018 won Lawrence de EMX250-wedstrijd in Assen.

Zijn bijnaam is The Jett

Is het een vogel? Is het een vliegtuig? Nee! Het is ‘The Jett’. Hoewel vliegen niet zijn specialiteit is, lag zijn bijnaam natuurlijk voor de hand!

The future faces of Supercross

Daniel Ricciardo is fan

Tijdens zijn derde supercross, afgelopen januari, leek Lawrence al onderweg naar de zege. De toen pas 16-jarige crosser lag op kop maar viel terwijl hij de uiteindelijke kampioen Dylan Ferrandis van zich af probeerde te houden. Hij brak daarbij zijn sleutelbeen. F1-coureur Daniel Ricciardo stuurde zijn jongere landgenoot een videoboodschap om hem sterkte te wensen. Ricciardo zelf is overigens ook niet vies van een crossmotor.

Hij is dol op donuts

Er is maar één ding in de wereld dat Lawrence belangrijker lijkt te vinden dan crossen en dat zijn donuts. De Australiër nam ze zelfs een keer mee naar de persconferentie.

Hij won de laatste wedstrijd van 2020

Lawrence maakte furore tijdens de supercross-wedstrijd, maar pakte zijn eerste zege pas tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen, tijdens de National in Pala. “Ik heb daar zo hard voor gewerkt en was natuurlijk erg blij dat dat lukte in mijn debuutseizoen. Het was een lange weg omdat ik vroeg in het seizoen mijn sleutelbeen brak tijdens de supercross Anaheim 2. Het was goed om hier alvast van te kunnen proeven.”

Jett wordt gecoacht door een kampioenenmaker

Aan de begeleiding zal het niet liggen. Jett wordt bijgestaan door Johnny O’Mara, de wereldkampioen supercross van 1984. “Hij trainde eerder Ricky Carmichael, James Stewart en Ryan Dungey. Dus hij is de beste van de beste.”

‘On Rails’

Binnen een crossbaan blijven is moeilijk genoeg. Kun je nagaan wanneer deze zeven keer kleiner wordt gemaakt en er niet vele meer op past dan één crossmotor. Er is maar één lijn en daarvan afwijken is geen optie! Die uitdaging ging Jett Lawrence aan. Op een speciaal aangepaste ultrasmalle baan smeet hij zijn motor gewoon door de lucht alsof het niks was.

“Het was extreme spannend om te doen, want dit is zo anders dan hoe ik normaal race”, vertelde Lawrence achteraf. “Normaal gesproken is een baan zes meter breed en nu waren de meeste obstakels maar een meter breed.” Uiteindelijk helpt het project om Lawrence beter voor te bereiden op 2021. “Ik ben iemand die graag nette inhaalacties maakt. In supercross is dat nog veel lastiger dan iemand aan de kant duwen, dat kan iedereen”, legt de jonge crosser uit hoe belangrijk het is dat je precies kunt rijden.

Alles winnen

Jett heeft grote ambities en steekt die zeker niet onder stoelen of banken. “Een kampioenschap, eentje of misschien zelfs twee als ik ook de outdoor-wedstrijden win. Dat is waar ik voldoening uit zal halen in 2021.” Hoe hij dat hoopt te bereiken? “Ik wil zoveel mogelijk mensen inhalen met een 250 en daarna ook met een 450 en eigenlijk gewoon zoveel mogelijk geld verdienen als ik kan”, stelt hij vol bravoure.

Zijn absolute doel? “Vanaf nu ieder kampioenschap winnen waar ik aan meedoe totdat ik met pensioen ga. Dat zou een mooie carrière zijn”, zegt hij lachend.

