Surfen in de stad: de wavepool van RiF010

Wavepools zijn al langer een bekend fenomeen. Begonnen als attractie in waterparken om te zwemmen en te vermaken, is later het idee ontstaan om deze pools ook specifiek aan te leggen voor surfen. Overgewaaid vanuit Amerika, waar de bekendste wavepool van surfer Kelly Slater staat, begonnen de eerste wavepools bij ons in Europa rond 2015 ook te komen. Een kleine 10 jaar verder en we kunnen er in Nederland ook eindelijk van gaan genieten.

01 De wavepools van de buren

Waar in Nederland de mogelijkheid nog niet was, kon je elders in Europa wel terecht. Bij Alaia Bay bijvoorbeeld, in Zwitserland. Een andere bekende is The Wave in Bristol in het Verenigd Koninkrijk. The Wave en Alaia Bay maken gebruiken van dezelfde techniek. Je kunt er zowel naar links en naar rechts surfen met niet de minste omgeving als achtergrond:

Alaia Bay, Zwitserland, surfen tussen de bergen © Ondrej Kolacek / Red Bull Content Pool

Maar ondertussen hebben Nederland en België niet stilgezeten. Sinds februari is het nieuwe surfpark van AllWaves in Westkapelle operationeel. Daar zijn de eerste pool golfjes in de Benelux gesurft, al is het niet toegankelijk voor publiek. Deze wavepool dient alleen als een soort showroom voor ontwikkelaars. Dus wil je toch dicht bij huis surfen, dan kom je bij RiF010 uit!

The Wave in Bristol, UK © Leo Francis

02 De ideale training voor Nederland

Laten we eerlijk zijn: er is geen vervanging voor surfen in de zee. Er zijn maar weinig dingen die overeenkomen met het gevoel als je op een golf staat die ontstaan is honderden kilometers verderop. Maar als het flat of verwaaid is – en dat zal de gemiddelde Noordzee surfer niet onbekend voor komen – biedt de wavepool een uitkomst. Het maakt surfen een stuk toegankelijker en biedt veel mogelijkheden qua training , voor zowel beginners die een eerste les kunnen hebben in een gecontroleerde omgeving tot pro’s die hun techniek keer op keer kunnen verfijnen.

Ook Red Bull atleten maken gebruik van non-stop hoge kwaliteit golven voor hun training. Wavepools kunnen een grote diversiteit aan verschillende golven produceren, afhankelijk van wat je wilt oefenen. Van clean open faces om je turns en cutbacks bij te schaven tot grote barrels en secties die je uitnodigen om de lucht in te gaan met een air. Afhankelijk van de golf, kun je dus precies je zwakke punten trainen.

Teresa Bonvalot aan het trainen in de wavepool in Bristol © Leo Francis / Red Bull Content Pool

Daarnaast maakt het golfsurfen toegankelijk voor de jeugd in de stad die niet aan het strand woont. “Als je in Californië woont, ben je waarschijnlijk op de basisschool begonnen met surfen. In Rotterdam doe je andere dingen, maar surfen staat daar niet tussen. De wavepool kan daar verandering in kunnen brengen,” aldus RiF010. Ook biedt het de mogelijkheid voor Nederlandse topsurfers om zich te meten met internationale atleten door middel van wedstrijden in de pool.

03 RiF010 urban surf in Rotterdam

Meer dan 10 jaar geleden zijn ze al begonnen, maar de droom wordt nu werkelijkheid. Op 6 juli wordt RiF010 officieel geopend in Rotterdam. De eerste wavepool die wordt gebouwd in een dichtbevolkte, stedelijke omgeving. Dat was dan ook precies de uitdaging die het proces van de bouw zo lastig maakte. Het historische karakter van de grachten en het moerassige land van Rotterdam, met allerlei omwonenden eromheen.

Maar als je nu gaat kijken, zie je het het rif al liggen. Over het rif zal straks een rechtshandige golf lopen die je 8 à 9 seconden kunt surfen en waar je ongeveer drie turns op kunt maken. RiF010 maakt gebruik van de technologie van Surf Loch, waarbij golven worden weggepompt in intervallen van zeven seconden die kunnen worden aangepast aan verschillende vaardigheidsniveaus. Bijzonder is dat hier ook een solitary wave kan worden geproduceerd: maar één golf tegelijk in plaats van een serie. Dat zorgt voor extra cleane condities.

Zo gaat RiF010 eruitzien © RiF010

RiF010 kan straks wel 10 typen golven produceren, die niet alleen verschillen in hoogte maar ook in kracht en steilheid. Naast dat je zo dus gericht kunt trainen , lig je ook in het water met allemaal surfers die op exact dezelfde golf surfen. “Het gesprek in de line-up gaat dus ook over die golf. Je krijgt van elkaar vanzelf tips in het water. Je bent met elkaar aan het sparren om te finetunen op de centimeter. Daar heb ik zelf veel van geleerd”, legt Edwin van RiF010 uit. “Zo draagt de pool nog meer bij aan je training”.

04 Red Bull x RiF010

De eerste golven worden straks getest door internationale surf atleten van Red Bull. Zij zijn de proefkonijnen die helpen bij het afstellen van de golf. Maar vanaf 6 juli kan iedere surfer het water in. “RiF010 zal van 10 uur ’s ochtends tot 10 uur ‘s avonds open zijn. Ook na je werk kun je dus nog komen surfen of als het donker is. Midden in de stad liggen we helemaal vrij van wind, dus er komt een cleane golf om te pakken”.

Red Bull Atleet Lucas Chumbo bij The Wave in Bristol © Leo Francis / Red Bull Content Pool

Ook wordt er straks samen met de Holland Surf Association en Red Bull een wedstrijd georganiseerd, voor zowel shortboarders als longboarders én een speciale categorie voor de beste aerial . En dat is leuk voor het publiek, want de set-up van RiF010 is zo, dat de golf recht op het terras afkomt. “Je zit bij ons op het terras midden in de actie, de surfer in de barrel komt recht op je af. ” Maar daarnaast moet je natuurlijk vooral zélf in die barrel proberen te komen. Houdt de Red Bull channels in de gaten voor alle actie vanuit Rotterdam en wie weet zie je onze atleten daar wel voorbijkomen!